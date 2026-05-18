PSG Mercato : un crack de 18 ans pour concurrencer Nuno Mendes cet été ?

Le PSG souhaite recruter un latéral gauche ainsi qu’un élément offensif supplémentaire cet été. Dans ce contexte, le profil d’un jeune serbe talentueux pourrait attirer l’attention.

Le PSG continue de travailler en amont sur ses besoins pour le mercato d’été. D’après les informations de L’Équipe, le club parisien a clairement identifié deux priorités : renforcer le couloir gauche de la défense pour suppléer Nuno Mendes et diversifier les solutions de Luis Enrique.

Dans cette optique, et comme rapporté par le site Data Scout, Adem Avdić, latéral gauche de 18 ans évoluant à l’Étoile rouge de Belgrade, apparaît comme une piste crédible. Le jeune international serbe, déjà intégré progressivement au haut niveau en club et en sélection de jeunes, séduit par son profil très porté vers l’avant (31 matchs cette saison toutes compétitions confondues, 1 but et 3 passes décisives).

Un latéral moderne au profil offensif

D’après les observations de Data Scout, Adem Avdić se distingue par un jeu résolument offensif, proche des attentes actuelles pour un latéral dans un club comme le PSG avec de nombreux points forts :

Tente beaucoup de dribbles

Tente beaucoup de passes dans la surface adverse

Tente beaucoup de centres

Ce profil correspond à un latéral capable de créer du déséquilibre dans le dernier tiers, un atout recherché dans les systèmes où les couloirs sont essentiels à la construction offensive.

Des axes de progression encore importants

Malgré un potentiel intéressant, le jeune serbe présente encore plusieurs limites dans son jeu :

Du déchet dans ses passes dans le tiers adverse

Commet beaucoup de fautes

Marque peu

Des points qui confirment qu’Avdić reste un joueur en développement, encore loin d’un statut de titulaire dans un club du calibre du PSG.

Une stratégie tournée vers le potentiel

Cette piste pourrait pleinement s’inscrire dans la logique actuelle du PSG : miser sur des joueurs jeunes, à fort potentiel, capables de progresser dans un environnement exigeant.

Si le dossier Adem Avdić venait à se concrétiser, il illustrerait une nouvelle fois la volonté parisienne de détecter tôt des talents européens prometteurs, avant leur explosion au plus haut niveau.