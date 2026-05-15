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FRANCE

PSG : Luis Enrique tient un premier renfort totalement inattendu pour la saison prochaine

Par Bastien Aubert - 15 Mai 2026, 19:00
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Luis Enrique (PSG)

Un premier renfort inattendu va gonfler l’effectif du PSG en vue de la saison prochaine.

Le PSG pourrait bientôt intégrer un nouveau visage au sein de son effectif professionnel. Et cette fois, il ne s’agit pas d’un transfert XXL, mais d’une promotion interne qui commence déjà à faire parler. Selon les informations relayées par Ettachkila, le jeune Khalil Ayari devrait rejoindre l’équipe première du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. 

Khalil Ayari va prendre du galon

« Grande nouvelle pour Khalil Ayari ! Notre jeune talent devrait rejoindre l’équipe première du PSG dans les prochains jours. Le plus dur commence maintenant… », explique le média tunisien. Une évolution importante pour ce jeune joueur formé au club, qui va désormais tenter de convaincre Luis Enrique dans un environnement beaucoup plus exigeant. Le technicien du PSG a déjà prouvé cette saison qu’il n’hésitait pas à faire confiance aux jeunes éléments issus du centre de formation lorsque leur niveau le justifie. Cette promotion semble donc s’inscrire pleinement dans la philosophie mise en place depuis plusieurs mois au PSG.

Tout l’avenir devant lui au PSG

Même si Khalil Ayari devra encore franchir de nombreuses étapes avant de s’imposer durablement dans la rotation parisienne, cette intégration représente déjà un signal fort envoyé à la formation du club. Dans un effectif où la concurrence reste immense, le jeune talent parisien aura désormais l’opportunité de se montrer aux côtés de stars mondiales et de progresser sous les ordres de Luis Enrique. Reste maintenant à savoir quelle place le staff parisien compte réellement lui offrir dès la préparation estivale. Mais une chose est certaine : le PSG tient peut-être déjà un renfort inattendu pour la saison prochaine.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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