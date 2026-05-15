Ce vendredi à 20h30, l’ASSE accueille Rodez au stade Geoffroy-Guichard pour le play-off 2 de Ligue 2, dans un match à très haute tension qui peut rapprocher les Verts de la montée.

C’est le grand soir à Geoffroy-Guichard. Ce vendredi à 20h30, l’AS Saint-Étienne reçoit Rodez dans le cadre du play-off 2 de Ligue 2, avec un enjeu énorme : continuer à rêver de montée. L’atmosphère s’annonce électrique dans un Chaudron prêt à pousser les Verts vers un nouveau cap. Et la composition de départ vient tout juste d’être dévoilée.

Un onze offensif pour un match à enjeu

Ce choix traduit une volonté claire : mettre de la créativité et du danger très haut sur le terrain. Avec Duffus et Cardona dans les couloirs, ainsi que Stassin en pointe, l’ASSE mise sur la vitesse et la percussion pour faire sauter le verrou ruthénois.

Au milieu, le trio Kanté – Gadegbeku – Davitashvili aura la mission d’équilibrer l’équipe et de sécuriser les transitions, un rôle clé dans ce type de match couperet.

Davitashvili, un cran plus bas

Très attendu, Davitashvili sera une nouvelle fois l’un des joueurs les plus scrutés. Capable de faire basculer une rencontre sur une action, le Géorgien aura une grande responsabilité dans la création offensive des Verts et démarrera un cran plus bas que d’habitude, comme les supporters l’avaient prédit dans notre sondage.

Dans un Geoffroy-Guichard bouillant, l’ASSE sait qu’elle joue bien plus qu’un simple match de play-off. Une victoire rapprocherait un peu plus les Verts de leur objectif : retrouver la Ligue 1. Tout est donc en place pour une soirée sous haute intensité.

Les compositions officielles :

ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Old – Kanté, Gadegbeku, Davitashvili – Stassin, Cardona, Duffus.

Rodez : Braat – Galves, Laurent, Magnin, Lipinski (cap.), Ponti – Mendes, Trouillet, Younoussa – Baldé, Arconte.

