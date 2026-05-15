ASSE – Rodez : Montanier démonte un gros préjugé avec l’appui du RC Lens

À la veille du play-off ASSE – Rodez, Philippe Montanier a salué la qualité du RAF et rappelé son expérience des barrages avec le RC Lens en 2019. Un parallèle fort qui éclaire le défi stéphanois.

À l’approche du choc décisif entre l’ASSE et Rodez, Philippe Montanier a livré un discours à la fois mesuré et marqué par l’expérience. L’entraîneur stéphanois n’a pas tari d’éloges sur le RAF, tout en établissant un parallèle intéressant avec son passé sur le banc du RC Lens.

« Rodez fait des trucs extraordinaires. Il faut tirer un grand coup de chapeau à Didier (Santini) et tout le club du RAF qui font un travail incroyable. Ça va être un adversaire redoutable. (…) J’ai connu la position de Rodez avec Lens et je ne suis pas sûr que l’enchaînement des matches entre en compte. Je ne table en tout cas pas sur une baisse de régime de cette équipe. », a-t-il expliqué en conférence de presse. Une déclaration qui confirme le sérieux avec lequel les Verts abordent ce play-off, présenté comme une véritable “demi-finale de Coupe”.

Mais au-delà du respect affiché, Montanier a surtout insisté sur un point : le contexte ne joue pas forcément en faveur des stéréotypes. Pour lui, l’enchaînement des matchs ne suffit pas à expliquer une éventuelle baisse de régime de Rodez, comme pourraient le penser bon nombre de supporters.

Le parallèle avec Lens et les barrages 2019

C’est surtout dans sa référence à son passage au RC Lens que l’analyse prend de l’épaisseur. Montanier connaît parfaitement ce type de rendez-vous à haute pression, pour les avoir vécus avec les Sang et Or en 2019.

À l’époque, Lens avait traversé une saison sous tension avant de s’extirper des play-offs dans un contexte d’usure physique et mentale, mais aussi de forte dynamique collective. Le RCL avait d’abord battu le Paris FC (1-1, 4-5 aux tab), puis Troyes (1-2 a.p), mais avait échoué contre Dijon avec un scénario catastrophe (défaite 4-2 au score cumulé). Cette expérience nourrit aujourd’hui son approche avec l’ASSE : rien n’est écrit à l’avance dans ce genre de confrontation.

Il rappelle d’ailleurs que les conditions de barrage ne garantissent aucune logique de forme ou de fatigue, une leçon déjà apprise dans le Nord.

Un match à haute tension pour l’ASSE

Dans ce contexte, l’ASSE aborde donc Rodez avec prudence. L’analyse de Montanier traduit une conviction claire : la qualité collective et la discipline tactique primeront sur tout autre facteur.

Le coach stéphanois sait que ces matchs couperets se jouent souvent sur des détails, comme il l’a vécu avec Lens lors de son parcours en barrages en 2019, marqués par des scénarios serrés et une intensité maximale.