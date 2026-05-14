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ASSE : Larsonneur ou Maubleu dans les buts contre Rodez ? Montanier a tranché !

Par Laurent Hess - 14 Mai 2026, 19:00
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Philippe Montanier a tenu sa traditionnelle conférence de presse à la veille du barrage de Ligue 2 entre l’ASSE et Rodez (20h). Il a notamment annoncé le retour de Gautier Larsonneur, forfait lors du dernier match contre Amiens (5-0)…

À la veille du barrage décisif face au Rodez AF à Geoffroy-Guichard (20h), Philippe Montanier a apporté plusieurs nouvelles très rassurantes concernant son effectif. Et elles pourraient peser lourd à l’ASSE dans ce rendez-vous capital.

Présent en conférence de presse, Philippe Montanier a confirmé plusieurs retours importants dans le groupe stéphanois : « Kévin Pedro est sélectionnable, tout comme Gautier Larsonneur. Tout est rentré dans l’ordre pour Joshua Duffus et Julien Le Cardinal. Tous sont de potentiels titulaires. »

« J’ai 18 titulaires potentiels »

La seule mauvaise nouvelle concerne Augustine Boakye, suspendu pour cette rencontre décisive. Une absence importante offensivement, mais qui semble compensée par les nombreux retours enregistrés cette semaine.

Concernant Larsonneur, forfait samedi dernier contre Amiens (5-0), Montanier a ajouté : « Il est sélectionnable. A partir du moment où il est à 100% il peut être titulaire. J’ai 18 titulaires potentiels. Mais Gautier est à 100%. Tout va bien. »

Montanier envoie un signe fort à Larsonneur

On pouvait se demander si Montanier allait faire à nouveau appel à Brice Maubleu ou s’il déciderait de réinstaller Larsonneur dans les buts, malgré ses deux récentes boulettes lors des défaites à Bastia et face à Troyes. Et d’après nos informations, le coach de l’ASSE a tranché : c’est bien Larsonneur qui sera titulaire demain face à Rodez. Un signe fort de sa confiance envers le gardien breton, de plus en plus ciblé par les critiques des supporters ces derniers temps.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

15/05 : Play-off Ligue 2 contre Rodez

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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