PSG Mercato : une décision forte est tombée pour Julián Álvarez, le FC Barcelone sous pression

Le PSG passe à l’offensive pour Julián Álvarez. Le club parisien préparerait une offre colossale pour convaincre l’Atlético de Madrid, qui a déjà pris une première décision.

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que le PSG semble déjà prêt à frapper un énorme coup. Selon plusieurs médias espagnols, dont Mundo Deportivo et SPORT, le champion de France intensifie ses efforts pour recruter Julián Álvarez, aujourd’hui considéré comme l’une des priorités offensives du club parisien.

D’après les informations relayées en Espagne, Paris serait disposé à offrir plus de 100 millions d’euros pour convaincre l’Atlético de Madrid de céder l’international argentin. Une somme colossale qui placerait immédiatement le PSG en position de force dans ce dossier très convoité.

L’Atlético préfère négocier avec Paris

Du côté madrilène, la tendance serait claire : si départ il doit y avoir, les dirigeants rojiblancos préféreraient envoyer leur star à Paris plutôt qu’au FC Barcelone. L’idée de renforcer un concurrent direct en Liga refroidit fortement l’Atlético, alors que le PSG apparaît comme une destination plus acceptable sportivement et économiquement.

Le club espagnol sait également que Paris possède une puissance financière largement supérieure à celle du Barça, toujours limité par sa situation économique. Selon plusieurs sources proches du dossier, les dirigeants catalans sont conscients qu’il sera extrêmement difficile de rivaliser avec les moyens du PSG sur cette opération.

Barcelone garde l’espoir

Malgré tout, le FC Barcelone n’abandonne pas totalement l’idée d’attirer le champion du monde argentin. Le profil de Julián Álvarez plaît énormément aux dirigeants blaugranas, qui voient en lui le successeur idéal de Robert Lewandowski à long terme.

Cependant, l’Atlético campe publiquement sur ses positions. Sous contrat jusqu’en 2030, Álvarez représente l’un des piliers du projet de Diego Simeone. Le club madrilène travaillerait même sur une revalorisation salariale pour tenter de repousser les assauts européens.

Le PSG veut frapper fort

Après plusieurs mercatos plus ciblés et stratégiques, le PSG semble prêt à revenir sur un dossier XXL pour renforcer son attaque. Le profil de Julián Álvarez séduit particulièrement les dirigeants parisiens : polyvalent, capable d’évoluer seul ou à deux devant, efficace dans le pressing et déjà habitué au très haut niveau européen.

À 26 ans, l’ancien joueur de Manchester City sort encore d’une saison impressionnante avec l’Atlético et attire logiquement les plus grands clubs européens.

Reste désormais à savoir si le PSG passera rapidement à l’action avec une offre officielle… ou si le Barça trouvera les ressources pour relancer un dossier qui s’annonce déjà explosif.