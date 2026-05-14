Si Waldemar Kita ne veut pas entendre parler de vente, la relégation du FC Nantes en Ligue 2 a forcément rouvert le champ des possibles.

La situation devient de plus en plus scrutée autour du FC Nantes. Alors que le club traverse une période très instable sportivement et structurellement, plusieurs éléments pourraient, selon Emmanuel Merceron, accélérer une réflexion autour d’une possible vente de l’institution dirigée par la famille Kita. Une hypothèse encore lointaine, mais de moins en moins impossible. Selon l’intimer, trois raisons pourraient accélérer un tel processus, illusoire à date.

L’enlisement en Ligue 2

Premier facteur majeur : la situation sportive du FC Nantes. Une installation durable en Ligue 2 fragiliserait fortement le projet actuel, avec des conséquences financières et sportives importantes. Dans ce contexte, la capacité à reconstruire rapidement un projet compétitif deviendrait un enjeu central. Pour un club habitué à évoluer dans l’élite, ce scénario représenterait un tournant majeur.

L’âge de Waldemar Kita

Deuxième élément évoqué : l’âge de Waldemar Kita, président du club. À 73 ans, la question de la succession et de la continuité du projet se pose naturellement, surtout dans un contexte où les résultats sportifs ne suivent plus les ambitions initiales.

Une tension interne père-fils

Enfin, un troisième point viendrait compliquer la situation : des tensions supposées entre Waldemar Kita et son fils Franck. Une relation interne fragilisée pourrait avoir un impact direct sur la gouvernance du club et sur la stratégie sportive globale.

Une situation à surveiller au FC Nantes

Pour l’instant, il ne s’agit que de scénarios hypothétiques mais l’accumulation de signaux faibles alimente les interrogations autour de l’avenir du club. Le FC Nantes se retrouve ainsi au centre de plusieurs incertitudes, sportives comme institutionnelles.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)