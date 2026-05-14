RC Lens : Risser sait s’il sera appelé par Deschamps pour la Coupe du Monde !

À quelques heures de l’annonce officielle de la liste de Didier Deschamps, le gardien du RC Lens Robin Risser est annoncé comme le grand favori pour occuper le rôle de troisième portier de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026.

Selon les informations rapportées par Onze Mondial, le choix serait désormais arrêté dans l’esprit de Didier Deschamps : Robin Risser devrait être appelé ce jeudi soir lors de l’annonce officielle au journal de 20h sur TF1.

Le jeune gardien du RC Lens, en pleine ascension, serait récompensé par une première convocation en équipe de France A, venant compléter le duo déjà établi composé de Mike Maignan et Brice Samba.

Un profil qui séduit le staff des Bleus

Numéro 3 dans la hiérarchie des Espoirs ces dernières saisons, Robin Risser a progressivement gagné la confiance du staff tricolore. Régulièrement intégré aux séances d’entraînement des Bleus, il a souvent été sollicité pour participer aux exercices spécifiques des gardiens, notamment pour repousser les frappes des internationaux en fin de séance. Cette proximité avec le groupe France a contribué à renforcer sa crédibilité au plus haut niveau.

Il faut dire que saison 2025-2026 du portier lensois est d’ailleurs assez prometteuse, lui qui vit sa toute première en Ligue 1. Régulier, décisif et en progression constante, Risser s’est imposé comme l’un des gardiens les plus prometteurs du championnat.

Le RC Lens, tremplin vers les Bleus

Après Clauss ou encore Samba ces dernières saisons, cette possible sélection viendrait confirmer le rôle du RC Lens comme club fournisseur d’internationaux français depuis sa remontée en 2020. Le club artésien verrait ainsi l’un de ses joueurs récompensé au plus haut niveau international, dans une saison déjà marquée par de belles performances collectives.

Verdict attendu à 20h sur TF1

La liste officielle de Didier Deschamps sera dévoilée ce jeudi soir. Sauf retournement de situation, Robin Risser devrait donc faire partie des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026.

Une consécration rapide pour le gardien du RC Lens, symbole d’une nouvelle génération qui frappe à la porte des Bleus.