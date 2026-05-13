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FRANCE

RC Lens Mercato : le Racing officialise deux départs après le PSG, dont celui de Thomasson !

Par Fabien Chorlet - 13 Mai 2026, 23:38
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Adrien Thomasson (RC Lens)

Après la défaite face au PSG (0-2), le RC Lens a officialisé les départs en fin de saison d’Adrien Thomasson et Wesley Saïd.

Malgré une très belle prestation, le RC Lens s’est incliné ce mercredi soir sur sa pelouse face au Paris Saint-Germain (0-2), en match de retard de la 29e journée de Ligue 1. Une victoire qui sacre officiellement les Parisiens champions de France.

Dernier match à Bollaert pour Thomasson et Saïd

Quelques minutes après la rencontre, le Racing a officialisé les départs en fin de saison d’Adrien Thomasson et Wesley Saïd lors d’une cérémonie organisée sur la pelouse du stade Bollaert. Les deux joueurs ont notamment reçu un cadre en hommage à leur passage chez les Sang et Or.

« Merci Messieurs. Acteurs majeurs du Racing des dernières saisons, Wesley Saïd et Adrien Thomasson ont disputé leur dernier match à Bollaert-Delelis ce soir. Joueurs marquants et attachants, ils ont été honorés par la Direction du club à l’issue de RC Lens – PSG », a indiqué le club artésien sur ses réseaux sociaux.

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