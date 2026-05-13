ASSE Mercato : le nouveau João Neves chez les Verts ?

En discussions avec l’ASSE pour une arrivée libre lors du prochain mercato estival, Enzo Bardeli possède le profil idéal pour renforcer l’entrejeu des Verts.

Déjà intéressée par Enzo Bardeli lors des derniers mercatos, l’AS Saint-Étienne n’aurait pas oublié le milieu de terrain de Dunkerque et serait même en discussions avec lui pour une arrivée libre cet été. C’est ce qu’a annoncé la semaine dernière le journaliste Frédéric Sougey. Même en cas de non-montée des Verts en Ligue 1, le club du Forez aurait toutes ses chances pour recruter le joueur de 25 ans lors du prochain mercato estival.

Bardeli, un profil similaire à João Neves

Formé au LOSC avant de rejoindre Dunkerque en 2021, Enzo Bardeli s’est imposé comme l’un des milieux les plus créatifs du championnat de Ligue 2. Cette saison, le Français a notamment compilé 9 buts et 5 passes décisives, des statistiques impressionnantes pour un joueur évoluant dans l’entrejeu.

Mais ce qui intrigue surtout autour d’Enzo Bardeli, c’est sa similitude avec João Neves, le milieu du Paris Saint-Germain. Selon les données de Data’Scout, le Dunkerquois présenterait en effet 78 % de similarité avec l’international portugais dans son profil de jeu.

Comme l’ancien joueur de Benfica, Enzo Bardeli se distingue par sa mobilité, sa qualité technique sous pression et sa capacité à accélérer le jeu balle au pied. La fiche Data’Scout du joueur de Dunkerque souligne notamment son énorme volume de courses progressives, sa qualité dans les passes clés et sa faculté à mettre régulièrement ses coéquipiers en position de tir. Enzo Bardeli affiche également de très bonnes statistiques dans la création offensive, notamment en xA, passes décisives attendues et passes dans la surface adverse.

Très à l’aise dans les petits espaces, capable de casser des lignes par la conduite ou la passe, Bardeli possède ce profil de relayeur moderne très recherché aujourd’hui. Son faible gabarit (1m73) et son activité constante dans le cœur du jeu rappellent également certains aspects du style de João Neves.

Évidemment, la comparaison concerne davantage le style de jeu que le niveau actuel. João Neves évolue déjà parmi les références européennes à son poste, tandis qu’Enzo Bardeli découvre seulement une exposition médiatique plus importante. Mais au regard de ses statistiques avancées et de son profil très complet offensivement, le milieu dunkerquois pourrait bien devenir l’une des attractions du prochain mercato estival.

Pourquoi Bardeli est le profil parfait pour l’ASSE

Enzo Bardeli pourrait représenter le profil parfait pour l’AS Saint-Étienne pour plusieurs raisons. D’abord, les Verts manquent régulièrement d’un milieu capable de créer des différences dans le cœur du jeu. Cette saison, l’ASSE a souvent eu du mal à casser des blocs bas et à accélérer le jeu dans les trente derniers mètres. Enzo Bardeli apporterait justement cette capacité à faire progresser le ballon rapidement grâce à sa qualité technique et ses courses progressives, l’un de ses gros points forts selon le rapport Data’Scout.

Le milieu de Dunkerque se distingue aussi par sa créativité. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en Ligue 2, il possède un vrai profil de relayeur offensif capable de se projeter, de trouver des passes clés et de mettre ses partenaires en position de tir. Un type de joueur que Saint-Étienne ne possède pas réellement aujourd’hui dans son effectif.

Autre élément important : Enzo Bardeli connaît parfaitement la Ligue 2 et arriverait donc avec très peu de temps d’adaptation. Dans une équipe stéphanoise qui pourrait encore évoluer dans ce championnat la saison prochaine, son profil pourrait immédiatement faire énormément de différences.

Enfin, son prix potentiellement accessible et sa marge de progression correspondent parfaitement à la stratégie mise en place par Kilmer Sports : recruter des joueurs performants, modernes et capables de prendre de la valeur rapidement. À 25 ans, Enzo Bardeli semble justement arriver à maturité après sa meilleure saison en carrière.

La fiche Data’Scout de Bardeli