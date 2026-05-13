ASSE : Sébastien Joseph accuse la direction après son départ

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Plusieurs mois après son licenciement par AS Saint-Étienne, Sébastien Joseph a décidé de sortir du silence. L’ancien entraîneur des Amazones s’est longuement confié dans une interview accordée à Poteaux Carrés, revenant sur les circonstances explosives de son départ.

Avant de s’envoler pour le Maroc afin de devenir sélectionneur des U20, le technicien français a tenu à livrer sa version des faits… et certains passages risquent de faire énormément parler du côté de Saint-Étienne.

« Je ne me suis jamais attaqué directement à l’arbitre »

Licencié après des propos tenus dans les couloirs du stade de Décines à la suite d’une lourde défaite contre Olympique Lyonnais (0-4), Sébastien Joseph affirme aujourd’hui que l’histoire a été totalement déformée.

Selon lui, ses mots n’étaient pas adressés à l’arbitre mais à son président Jean-Marc Barsotti :

« C’est là, quand je le croise, que j’ai des mots à l’encontre de l’arbitre. Mais je m’adresse à mon président. »

L’ancien coach explique également avoir immédiatement présenté ses excuses au délégué du match présent à proximité :

« Pardon monsieur le délégué, je suis désolé pour les propos, c’est grossier mais je m’adresse à mon président. »

Pour Joseph, ses propos ont ensuite été relayés publiquement comme s’il avait directement agressé verbalement l’arbitre, ce qu’il conteste fermement.

Le rapport dévoilé dans les médias, Joseph très remonté

L’ancien entraîneur stéphanois pointe également du doigt la gestion interne de cette affaire par le club.

Il assure notamment avoir été extrêmement surpris de voir le contenu du rapport du délégué rapidement fuiter dans les médias :

« Dix minutes après avoir reçu mon courrier de mise à pied, je reçois un appel de L’Équipe qui a le rapport du délégué. »

Avant d’ajouter :

« J’ai trouvé ça très moyen de la part de la direction. »

Des déclarations qui risquent de relancer les débats autour du fonctionnement interne de la section féminine de l’ASSE.

Une section féminine décrite en grande difficulté

Au-delà de l’affaire disciplinaire, Sébastien Joseph dresse surtout un constat très inquiétant concernant la structure des Amazones.

Le technicien évoque un recrutement extrêmement compliqué, l’absence de directeur sportif et une réputation devenue problématique dans le football féminin français.

« Le club a très mauvaise réputation dans le monde du football féminin professionnel. »

Joseph explique également que plusieurs pistes prioritaires ont refusé de rejoindre Saint-Étienne, obligeant le club à se rabattre sur des profils beaucoup moins désirés.

« Sur certains postes, on a reculé dans la liste jusqu’à des 9e, 10e choix. »

Une inefficacité offensive devenue insupportable

Sportivement, l’ancien coach des Vertes assume également les difficultés offensives rencontrées cette saison.

Il prend notamment l’exemple d’un match contre FC Nantes où son équipe avait pourtant multiplié les occasions :

« On a 24 centres, 18 tirs, on frappe la barre. »

Avant de lâcher une phrase particulièrement forte :

« Ça devient inconcevable de se dire qu’il nous faut 30 situations dans un match pour en mettre une au fond. »

Une frustration immense qui résume parfaitement la saison galère vécue par les Amazones, finalement reléguées en seconde division.

Le Maroc pour tourner définitivement la page

Désormais, Sébastien Joseph va tenter de rebondir loin de Saint-Étienne en prenant les commandes de la sélection U20 du Maroc.

Mais avant son départ, l’ancien entraîneur des Vertes a clairement souhaité rétablir sa vérité sur un épisode qui continue encore aujourd’hui de faire énormément parler autour de l’ASSE.