OM : un énorme miracle pourrait qualifier Marseille en C1 !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Et si l’Olympique de Marseille décrochait finalement une qualification européenne totalement inattendue ? Ces dernières heures, un scénario complètement dingue commence à agiter le football français autour de Olympique Lyonnais.

Selon plusieurs informations venues d’Espagne et relayées autour des instances européennes, l’OL risquerait une exclusion des compétitions européennes pour non-respect des règles financières de l’UEFA.

Une situation qui pourrait totalement rebattre les cartes… et offrir un immense cadeau à l’OM.

L’OL menacé par l’UEFA

Le club lyonnais aurait notamment dû respecter plusieurs engagements financiers liés à la réglementation sur la durabilité financière imposée par l’UEFA.

Parmi les conditions évoquées :

injecter 60 millions d’euros avant le 15 juillet dernier

convertir cette somme en capitaux propres avant le 15 octobre

Si ces obligations n’ont pas été respectées, l’UEFA pourrait décider de sanctionner lourdement Lyon, allant jusqu’à une exclusion des compétitions européennes.

Une hypothèse encore loin d’être officielle mais qui commence déjà à faire énormément parler.

🚨 L’OL RISQUE L’EXPULSION DE TOUTES COMPÉTITIONS EUROPÉENNES ! 🤯❌



Le club français pourrait ne pas avoir respecté les conditions de règlement avec l'UEFA pour violation de la réglementation sur la durabilité financière.



Lyon avait l’obligation d’injecter 60 millions d'euros… pic.twitter.com/NSNFr9woy9 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 13, 2026

La 5e place pourrait envoyer l’OM en Ligue des Champions

Et forcément, à Marseille, ce scénario est suivi avec énormément d’attention.

En cas d’exclusion de l’OL, la répartition des places européennes pourrait être totalement modifiée. Résultat : la 5e place de Ligue 1 deviendrait potentiellement qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions.

Un retournement de situation totalement improbable au vu de la saison très compliquée vécue par l’OM.

Alors que les Marseillais semblaient quasiment condamnés dans la course à la C1 il y a encore quelques semaines, cette affaire pourrait complètement relancer leurs espoirs.

Une possible bouée de sauvetage pour Habib Beye ?

Ce scénario pourrait également changer énormément de choses pour Habib Beye.

Très critiqué ces dernières semaines, l’entraîneur marseillais reste malgré tout encore en mesure d’atteindre l’objectif fixé par la direction : qualifier l’OM pour la Ligue des Champions.

Et forcément, si Marseille venait finalement à profiter d’une sanction lyonnaise pour accéder à la C1, cela pourrait totalement rebattre les cartes concernant son avenir sur le banc olympien.

Dans un club où tout peut aller très vite, une qualification européenne inespérée pourrait soudainement transformer une saison ratée… en miracle absolu.