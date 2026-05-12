OM, Lens, Rennes, OL : un énorme coup gratuit se prépare en Ligue 1 ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato estival pourrait réserver une bataille totalement inattendue entre plusieurs cadors français. En fin de contrat avec le LOSC Lille, Nabil Bentaleb attire déjà énormément de convoitises… et plusieurs clubs de Ligue 1 seraient prêts à passer à l’action.

Parmi eux, l’Olympique de Marseille, le RC Lens, le Stade Rennais FC ou encore l’Olympique Lyonnais surveilleraient de très près la situation du milieu algérien.

Nabil Bentaleb au cœur du mercato

Libre au mois de juin, Nabil Bentaleb se retrouve aujourd’hui dans une position idéale sur le marché. Expérimenté, technique et capable d’apporter immédiatement dans l’entrejeu, l’international algérien représente une opportunité particulièrement attractive pour de nombreux clubs.

Le joueur doit désormais faire un choix important pour la suite de sa carrière : prolonger l’aventure à Lille ou relever un nouveau défi à l’étranger.

Une énorme concurrence autour du Lillois

Selon Foot Mercato, la concurrence s’annonce déjà féroce autour du dossier Bentaleb. Des clubs du Golfe ainsi que Beşiktaş JK seraient très intéressés par son profil.

Mais ce sont surtout plusieurs écuries du top 6 français qui pourraient venir perturber les plans lillois. Avec une arrivée sans indemnité de transfert, le dossier devient forcément très attractif financièrement.

Et même du côté de la Premier League, certains clubs surveilleraient également sa situation avec attention.

L’OM et Lens à l’affût ?

L’OM pourrait notamment voir en Nabil Bentaleb un profil expérimenté capable d’apporter de la maîtrise technique et du leadership au milieu de terrain. De son côté, Lens apprécie depuis longtemps les joueurs capables d’évoluer dans plusieurs systèmes et avec une grosse intensité surtout si le départ d’Adrien Thomasson vient à se concrétiser.

Rennes et Lyon, toujours attentifs aux bonnes opportunités du marché français, pourraient eux aussi rapidement entrer dans la danse si le joueur décidait finalement de rester en Ligue 1.

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En fin de contrat au LOSC en juin, il doit choisir entre une prolongation à Lille ou un départ vers l'étranger.



Besiktas, des clubs du Golfe, des clubs du top 6 de Ligue 1 et même des écuries de Premier… pic.twitter.com/xRUXc9bP4t — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 11, 2026

Lille encore capable de le retenir ?

Malgré cet intérêt grandissant, le LOSC n’aurait pas totalement abandonné l’idée de prolonger son milieu de terrain. Le club nordiste aimerait conserver un joueur apprécié dans le vestiaire et important dans la rotation.

Mais face à une telle concurrence et à des propositions financières qui pourraient exploser cet été, le dossier s’annonce particulièrement compliqué pour les dirigeants lillois.

Une chose est sûre : Nabil Bentaleb pourrait bien devenir l’un des gros dossiers gratuits du prochain mercato français.