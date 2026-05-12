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OM : Pierre Sage vole au secours d’Habib Beye et envoie un message à l’OM

Par Louis Chrestian - 12 Mai 2026, 11:40
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Alors qu’Habib Beye traverse une période extrêmement compliquée à la tête de l’Olympique de Marseille, un soutien de poids est venu briser le silence ce lundi soir. Et pas n’importe lequel.

Sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des trophées UNFP, Pierre Sage a tenu à défendre publiquement son ami et ancien collègue face aux critiques qui s’abattent actuellement sur lui.

Pierre Sage défend fermement Habib Beye

Face aux médias, le coach du RC Lens n’a pas hésité à afficher son soutien total envers l’entraîneur marseillais.

Pierre Sage a d’abord rappelé leur passé commun au Red Star FC :

“J’ai été adjoint d’Habib Beye pendant un an et demi.”

Avant de saluer le travail réalisé par son ancien staff :

“Ils n’ont pas eu besoin de moi pour monter, et le reste du staff a fait un travail extraordinaire.”

“C’est un grand coach”

Mais c’est surtout la suite de son intervention qui a marqué les observateurs. Très touché par la situation actuelle d’Habib Beye à Marseille, Pierre Sage a pris clairement position :

“Je suis assez solidaire d’Habib par rapport à ce qu’il vit, par rapport à ce qu’on lui impose.”

Le technicien lensois a ensuite envoyé un message très fort concernant les qualités humaines et professionnelles du coach olympien :

“Pour l’avoir côtoyé au quotidien, c’est à la fois une belle personne et un grand coach.”

Un soutien important dans une période tendue

Depuis plusieurs semaines, Habib Beye fait face à une énorme pression autour de l’OM. Entre résultats décevants, critiques médiatiques et tensions autour du club, l’ancien consultant semble vivre ses premiers mois marseillais dans un climat extrêmement lourd.

Après avoir évoqué un certain “acharnement” médiatique dimanche, le soutien public de Pierre Sage pourrait peser dans un environnement où les critiques deviennent de plus en plus nombreuses.

L’OM toujours dans le doute

Malgré ce soutien fort, l’avenir d’Habib Beye reste encore très flou du côté de Marseille. Une partie des supporters continue de douter de sa capacité à relancer durablement le club phocéen.

Mais du côté de Pierre Sage, aucun doute n’existe :

“S’il continue à s’accrocher, si on lui laisse le temps, tout va aller pour lui.”

Un message fort… qui ne manquera pas de faire réagir à Marseille.

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