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RC Lens : les Sang et Or recalés par un ancien de l’OM… et il s’en est mordu les doigts

Par William Tertrin - 11 Mai 2026, 17:40
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Ancien de l’OM, Steve Mandanda a confirmé avoir été sollicité par plusieurs clubs de Ligue 1, dont le RC Lens, lors de sa réflexion après son départ du Stade Rennais. Mais cette décision a été pesante pour lui.

Désormais retraité depuis bientôt un an, Steve Mandanda a évoqué pour L’Équipe des clubs qui ont tenté de le convaincre de poursuivre sa carrière après son départ du Stade Rennais, citant notamment le RC Lens aux côtés du Havre et de Lorient :

« Quand j’ai eu des sollicitations d’autres clubs (Le Havre, Lorient et Lens notamment), je me sentais encore bien et je doutais à nouveau. »

Une phrase qui confirme que le club artésien faisait partie des pistes sérieuses envisagées pour un dernier défi en Ligue 1. Pour rappel, l’information était d’abord sortie en février 2025, après que Brice Samba ait quitté le club.

Un gardien encore compétitif au moment des contacts

Mandanda insiste sur le fait qu’il ne se sentait pas terminé sportivement au moment où ces clubs, dont Lens, se sont manifestés :

« Je me sentais encore bien et je doutais à nouveau. »

Le RC Lens a donc bien étudié un profil d’expérience, capable d’apporter du leadership et de l’encadrement dans un vestiaire jeune, à un moment où le club cherchait à repenser son groupe.

Pourquoi la piste Lens n’a pas abouti

Malgré ces intérêts, Mandanda explique avoir finalement décliné toutes les opportunités, y compris celle du RC Lens, pour une raison simple : la projection sur une saison complète.

« Je n’étais pas sûr de pouvoir tenir toute une saison si ça se passait mal. J’ai trop de respect pour ces clubs et leurs dirigeants pour venir, prendre un chèque et les planter à un moment donné. »

Le champion du monde 2018 et ancien de l’OM (613 matchs) explique également ne pas vouloir s’engager dans un nouveau projet court :

« Je ne me voyais pas repartir et me lancer dans un autre challenge pour un an. »

Une fin de carrière assumée malgré les opportunités

Le gardien français reconnaît avoir longuement hésité avant de trancher, mais a finalement privilégié la cohérence personnelle :

« La meilleure solution était donc de raccrocher les gants, même si je n’étais pas totalement en phase. »

Un choix finalement regretté après coup ?

Sans jamais entrer en négociation avancée, le RC Lens apparaissait donc comme l’un des clubs ayant réellement tenté sa chance. Mais au final, Mandanda a préféré refermer le chapitre :

« Il fallait arracher le pansement et passer à autre chose. »

Une décision qu’il a peut-être regrettée après coup, au vu de ses témoignages bouleversants publiés dans son livre à paraître le 13 mai (Les jours d’après).

« Depuis quelques semaines, plus grand-chose n’a de goût. C’est juillet, je suis seul, il fait chaud, la fenêtre entrouverte, Rennes en plein été. J’oscille comme un pendule. Mes journées sont interminables et vides. Vides d’énergie. Vides de sens. Vraiment, c’est ça la petite mort ? (…) Ça ne va pas. Je ne fais rien, strictement rien. Si, j’ai joué au padel ce matin avec un copain (…) Il a un métier, lui. Je vais devenir quoi ? Je fais quoi de ma vie, de mes jours ? Je m’enfonce en silence (…) Je n’avais pas envie d’arrêter définitivement, trop conscient que j’aimais cette vie-là (…) Je suis chômeur, allongé sur mon canapé sans même savoir ce que j’attends, sans savoir ce que je veux. Envie de rien. »

Après une période de trouble pour un gardien qui aura marqué l’histoire de la Ligue 1, Steve Mandanda va beaucoup mieux, et c’est bien là le principal.

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