Peu apprécié des supporters du Stade Rennais, Habib Beye pourrait ne pas être le seul ancien du club breton à rallier l’OM.

Les liens entre l’OM et le Stade Rennais continuent d’alimenter les discussions. Après Habib Beye, un autre ancien visage du club breton a été cité dans la cité phocéenne : Frédéric Massara. L’ancien directeur sportif rennais a récemment été évoqué pour succéder à Medhi Benatia dans l’organigramme marseillais. Une hypothèse qui fait déjà énormément réagir… notamment du côté de Rennes.

Massara toujours associé à son passage compliqué à Rennes

Au Stade Rennais, le passage de Frédéric Massara reste particulièrement critiqué par une partie des supporters. Recrutement contesté, choix sportifs discutés et instabilité globale : son mandat n’a pas laissé une grande nostalgie en Bretagne. Forcément, le voir associé aujourd’hui à l’OM provoque des réactions parfois très ironiques.

L’insider rennais Jonathan n’a d’ailleurs pas manqué de commenter cette rumeur avec une sortie particulièrement piquante sur X : « Le plus gros fossoyeur de Rennes à Marseille. Pitié signez-le. » Une phrase qui illustre parfaitement la perception très négative laissée par Massara auprès d’une partie de l’environnement rennais.

Lorenzi toujours favori

Malgré cette rumeur, Grégory Lorenzi reste le grand favori pour prendre la direction sportive de l’OM. Son profil semble davantage correspondre à la nouvelle orientation évoquée autour du club, avec une structure plus française et une politique sportive potentiellement plus encadrée.

Mais le simple fait que le nom de Massara circule continue d’alimenter les débats. Dans un contexte où Marseille prépare probablement une nouvelle réorganisation importante de son secteur sportif, chaque nom évoqué provoque des réactions fortes. Et du côté rennais, certains semblent voir cette piste comme une opportunité… surtout si elle éloigne définitivement Massara du paysage breton.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)