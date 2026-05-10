Si l’ASSE est encore loin d’avoir validé sa montée en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures joue des coudes avec des clubs de Ligue 1 en vue du mercato.

Le mercato commence déjà à s’agiter du côté de l’ASSE et Kilmer Sports Ventures semble vouloir frapper fort pour préparer l’avenir. Même si la montée en Ligue 1 n’est pas encore acquise, loin de là, les dirigeants avancent déjà sur plusieurs pistes prioritaires. Et l’une d’elles mène à un profil très suivi en Europe.

Samuel Kotto dans le viseur des Verts

Selon Africafoot, les Verts se sont positionnés sur Samuel Kotto, défenseur central de 22 ans actuellement prêté au Stade de Reims par La Gantoise. International camerounais, il réalise une saison remarquée, confirmant son potentiel déjà aperçu lors de ses prestations avec le Cameroun. Puissant, solide dans les duels et très bon dans le jeu aérien, il est considéré comme un défenseur moderne capable de s’imposer rapidement dans un projet ambitieux.

Une concurrence déjà bien installée

L’ASSE n’est toutefois pas seule sur le dossier. Plusieurs clubs de Ligue 1 suivent également le joueur de près :

Stade Brestois 29

Angers SCO

FC Lorient

Des clubs qui disposent déjà de l’avantage de l’élite, un facteur important dans ce type de négociation. Le Stade de Reims détient également une option d’achat estimée à 4 millions d’euros. Mais celle-ci pourrait devenir difficile à activer si le club ne parvient pas à valider ses objectifs sportifs en fin de saison.

Dans ce contexte, plusieurs scénarios restent ouverts pour l’avenir du défenseur. Pour l’ASSE, la situation est claire : une montée en Ligue 1 faciliterait évidemment les discussions, mais même en cas de maintien en Ligue 2, le club entend rester actif sur ce type de profils prometteurs. Kilmer Sports Ventures semble en tout cas déterminé à anticiper et à se positionner tôt sur des joueurs à fort potentiel, afin de ne pas subir le marché estival. Une chose est sûre : le dossier Samuel Kotto pourrait rapidement devenir un premier test important de la nouvelle stratégie de recrutement stéphanoise.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2