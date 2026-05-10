ASSE – Amiens (5-0) : les notes des Verts

L’ASSE s’est largement imposée face à Amiens (5-0), mais sa victoire n’a pas suffi pour arracher le dernier strapontin direct pour la Ligue 1, Le Mans ayant battu Bastia (2-0)…

MAUBLEU (5,5)

Larsonneur blessé au genou, Maubleu a repris du service et passé une soirée très tranquille. Un seul arrêt, qu’il a bien fait (81e).

APPIAH (5,5)

Entreprenant, Appiah a bien suppléé l’absence de Pedro. Et bien combiné avec Cardona. Un match sérieux.

LE CARDINAL (5,5), puis NADE

Le Cardinal, capitaine en l’absence de Larsonneur, a apporté son calme et son leadership à l’équipe, sur une jambe. Avant de céder sa place à NADE, auteur d’une bonne entrée.

BERNAUER (6)

L’ancien parisien a été préféré à Nadé pour sa qualité de relance et il n’a pas déçu. Une ouverture pour Cardona (36e) et de bonnes interventions défensives. Montanier pourra compter sur lui pour les barrages.

OLD (5,5)

Bien moins en difficulté que lors de la défaite à Rodez. Il faut dire qu’en face, il n’y avait pas grand monde…

KANTE (6)

A signé son meilleur match depuis des semaines. En grattant des ballons et en relançant proprement.

GADEGBEKU (5), puis MOUEFFEK

Titularisé, Gadegbeku est encore apparu bien tendre. Relayé par MOUEFFEK, auteur du 5e but des Verts.

BOAKYE (5)

Encore averti, le Ghanéen, qui sera suspendu vendredi pour le play off face au Red Star ou à Rodez, n’a pas eu son rendement habituel. Il semble finir la saison sur les rotules.

CARDONA (6), puis N’GUESSAN

Cardona a bien animé son couloir droit en se montrant tranchant et décisif sur l’ouverture du score de Duffus. Il a ensuite raté deux balles de 2-0 (45e, 54e) avant de céder sa place à N’GUESSAN, auteur d’une entrée en jeu timide.

STASSIN (7)

Deux passes décisives et un but : le Belge a soigné ses stats face à la lanterne rouge. Si Cardona avait été plus efficace, il aurait même pu ajouter deux autres passes « dé » (45e, 54e).

DUFFUS (8), puis DAVITASHVILI

Duffus a inscrit les deux premiers buts de la rencontre. C’est lui qui a montré le chemin pour que l’ASSE signe cette « manita » au goût amer, avant de sortir sur blessure, touché à une cheville… Remplacé par DAVITASHVILI, venu inscrire le 4e but. Son entorse a l’air d’aller mieux. Une bonne nouvelle pour aborder le match de vendredi prochain, et plus en cas de victoire…