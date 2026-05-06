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FRANCE

ASSE : après Larsonneur, un autre titulaire éjecté par les supporters avant Amiens ! 

Par Bastien Aubert - 6 Mai 2026, 20:30
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Igor Miladinovic (ASSE)

Gautier Larsonneur n’est pas le seul joueur de l’ASSE à être dans le collimateur des supporters avant le dernier match de la saison contre Amiens (samedi, 20h).

La pression monte très fort autour de l’ASSE avant le rendez-vous capital contre Amiens. À trois jours du dernier match de la saison régulière en Ligue 2, les débats s’intensifient chez les supporters stéphanois. Et si Gautier Larsonneur concentrait déjà une partie des critiques ces dernières semaines, un autre joueur se retrouve désormais clairement dans le viseur du public. À travers un sondage publié par But!, les supporters ont été invités à répondre à une question simple : quel joueur devrait sortir du onze face à Amiens ?

Miladinovic en tête des suffrages 

Du côté des supporters de l’ASSE, le résultat est sans appel. Igor Miladinovic arrive très largement en tête avec 58,5 % des votes, loin devant Gautier Larsonneur (35 %). Abdoulaye Kanté (1,6 %) et Joshua Duffus (4,9 %) apparaissent beaucoup moins ciblés par les critiques. Le milieu serbe paie surtout ses deux erreurs importantes lors des dernières rencontres contre Troyes puis Rodez. Deux actions mal gérées qui ont laissé des traces dans l’esprit des supporters au pire moment de la saison.

Montanier devant un casse-tête à l’ASSE

Philippe Montanier se retrouve désormais face à un vrai choix avant cette rencontre décisive. Faut-il maintenir sa confiance à Miladinovic malgré les critiques ou tenter un ajustement pour calmer les tensions et sécuriser davantage l’équipe ? Une chose est sûre : dans un Chaudron qui s’annonce bouillant, plusieurs joueurs de l’ASSE joueront gros samedi soir. Et Miladinovic sera particulièrement observé… s’il doit jouer.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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