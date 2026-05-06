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ASSE : Gazidis et Tanenbaum à Saint-Etienne, ça annonce du très lourd pour les Verts ! 

Par Bastien Aubert - 6 Mai 2026, 19:20
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Larry Tanenbaum (ASSE)

Il y aura du beau monde à Geoffroy-Guichard samedi pour le dernier math de la saison de l’ASSE face au SC Amiens (20h).

L’ASSE s’apprête à vivre une soirée totalement électrique samedi face à Amiens. Pour cette 34e journée de Ligue 2, l’enjeu sportif sera immense avec une possible remontée directe en Ligue 1 à aller chercher dans un Geoffroy-Guichard qui promet d’être incandescent.

Les légendes de l’épopée de 1976 célébrées 

Au-delà du terrain, l’événement prendra aussi une dimension symbolique très forte autour du club stéphanois. Avant même le coup d’envoi, les légendes des Verts ayant participé à l’épopée mythique de 1976 seront célébrées à l’occasion des 50 ans de la finale de Coupe d’Europe des Clubs Champions perdue contre le Bayern Munich. Une cérémonie qui devrait provoquer une énorme émotion dans le Chaudron. Et les anciennes gloires stéphanoises ne seront pas les seules personnalités présentes pour cette soirée capitale. 

Tanenbaum fera le déplacement du Canada 

Selon EVECT, Larry Tanenbaum, propriétaire de l’ASSE via Kilmer Sports Ventures, fera spécialement le déplacement depuis le Canada pour assister à cette rencontre. Une venue préparée depuis plusieurs semaines, le dirigeant tenant absolument à rendre hommage aux héros de 1976 tout en vivant cette potentielle soirée historique pour le club. Ivan Gazidis sera également présent aux côtés des autres décideurs de Kilmer Sports Ventures. 

Gazidis sera là aussi

Toute la direction du projet stéphanois sera donc réunie à Geoffroy-Guichard pour un match qui pourrait marquer un tournant majeur dans la reconstruction du club. L’ambiance s’annonce exceptionnelle autour des Verts, avec un stade plein, une forte pression sportive et une émotion particulière liée à l’histoire du club. Si l’ASSE parvient à décrocher son retour en Ligue 1 devant ses supporters, cette soirée pourrait rapidement entrer parmi les grands moments récents de Geoffroy-Guichard.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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