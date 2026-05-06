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FRANCE

Stade Rennais : un ex du FC Nantes va briser le rêve absolu de Lepaul

Par Bastien Aubert - 6 Mai 2026, 20:20
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Esteban Lepaul (Stade Rennais)

Si Esteban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) caracole en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 19 réalisations, son avenir international n’est pas assuré. 

Esteban Lepaul vit une saison exceptionnelle avec le Stade Rennais. Auteur de 19 buts en Ligue 1, auxquels il faut ajouter 5 passes décisives, l’attaquant de 26 ans impressionne par son efficacité et sa régularité, au point d’alimenter les discussions autour d’une éventuelle convocation en équipe de France en vue de la prochaine Coupe du Monde. Pourtant, en interne comme dans les analyses extérieures, la prudence reste de mise.

Kolo Muani devant Lepaul chez les Bleus 

Le consultant Walid Acherchour a notamment tempéré les ambitions du joueur, estimant qu’il existe encore plusieurs étapes à franchir avant d’intégrer le groupe de Didier Deschamps. « Pour moi, il y a encore une étape à franchir pour aller en équipe de France. Kolo Muani, par rapport à ce qu’il a fait avec les Bleus, sa polyvalence… Il a une connaissance du haut niveau que n’a pas Lepaul. Pour le Mondial, c’est trop tôt », a-t-il expliqué sur RMC Sport. Dans cette hiérarchie évoquée, Randal Kolo Muani apparaît donc comme un obstacle majeur pour Lepaul. L’attaquant, passé par le FC Nantes, dispose déjà d’un vécu important avec les Bleus, notamment sa participation à la Coupe du Monde 2022, conclue par une finale. 

« Pour le Mondial, c’est trop tôt »

Cette expérience au plus haut niveau pèse lourd dans la balance, surtout dans les choix du sélectionneur, où la gestion des grands rendez-vous internationaux reste un critère déterminant. Pour Esteban Lepaul, la situation est donc claire : ses performances au Stade Rennais attirent l’attention, mais la concurrence en équipe de France reste particulièrement relevée. Entre joueurs installés et profils expérimentés comme Kolo Muani, le chemin vers une convocation pour un Mondial s’annonce encore long. Une chose est sûre : même si la saison du Rennais force le respect, le rêve bleu devra encore patienter.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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