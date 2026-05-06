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FRANCE

FC Nantes : après l’échec Pantaloni, les supporters adoubent un nouveau coach pour l’après Halilhodzic

Par Bastien Aubert - 6 Mai 2026, 17:40
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Stéphane Gilli

Si Olivier Pantaloni a finalement tourné les talons, les supporters du FC Nantes ont élu leur entraîneur idéal pour la saison prochaine.

Le FC Nantes continue de chercher la bonne formule pour son banc de touche. Alors que la piste Olivier Pantaloni n’a finalement pas abouti, le club ligérien doit désormais repartir sur un nouveau cycle pour préparer la saison prochaine. Une situation qui laisse place aux spéculations autour du futur entraîneur des Canaris. Dans ce contexte, un sondage réalisé par But! a permis de prendre le pouls des supporters du FC Nantes sur leur coach idéal. Et les résultats dessinent une tendance assez nette, même si plusieurs profils se dégagent.

Gilli arrive en tête des suffrages 

En tête des suffrages, on retrouve Stéphane Gilli avec 35,3 % des votes. Une option qui séduit une partie des supporters du FC Nantes, notamment pour sa capacité à structurer un groupe et à apporter de la stabilité. Juste derrière, Pascal Dupraz recueille 29,4 % des voix, preuve que son profil d’homme de vestiaire expérimenté continue de séduire une frange du public nantais, malgré un style souvent plus clivant. Olivier Dall’Oglio arrive en troisième position avec 23,5 %, un choix perçu comme plus posé et orienté vers un projet de jeu clair sur la durée. Enfin, Luka Elsner ferme la marche avec 11,8 %, mais reste malgré tout une option suivie pour son profil moderne et sa progression constante ces dernières saisons.

Dupraz pas si loin derrière ! 

Ce sondage illustre surtout une chose : le FC Nantes est encore à la recherche d’une identité forte sur son banc. Entre stabilité, expérience et projet de jeu, les supporters oscillent entre plusieurs visions pour relancer le club. Après l’échec du dossier Pantaloni, la direction nantaise devra désormais trancher rapidement pour éviter de prendre du retard dans la préparation du prochain exercice. Le futur entraîneur des Canaris aura en tout cas une mission claire : redonner de la cohérence et de la régularité à une équipe en quête de repères.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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