Pronostic RC Lens – FC Nantes : les Sang et Or vont-ils condamner les Canaris à la Ligue 2 ?

Voici l’analyse complète du match de la 33e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le FC Nantes, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le RC Lens et le FC Nantes ouvrent ce vendredi (20h45) la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Sang et Or pourraient mettre la pression sur le Paris Saint-Germain pour le titre en revenant provisoirement à trois points du leader. De leur côté, les Canaris, aux portes de la Ligue 2 malgré leur victoire le week-end dernier contre l’Olympique de Marseille (3-0), doivent impérativement l’emporter pour garder une chance d’accrocher les barrages.

Ligue 1 – RC Lens vs FC Nantes

Vendredi 8 mai 2026 · 20h45 · Stade Bollaert-Delelis

RC Lens : maintenir la pression jusqu’au bout

À deux journées de la fin, Lens n’a plus le droit de calculer. Toujours en embuscade derrière Paris, le club nordiste doit enchaîner pour entretenir l’espoir d’un exploit dans la course au titre.

Très solides dans leur antre de Bollaert, les Lensois s’appuient sur une intensité constante et une capacité à étouffer leurs adversaires. Leur pressing haut et leur projection rapide vers l’avant font souvent la différence, notamment face à des équipes en difficulté.

Dans ce contexte, Lens devrait rapidement chercher à imposer son rythme et à faire reculer Nantes. L’objectif sera clair : ouvrir le score tôt pour éviter de s’exposer à un match piège.

Le danger : se frustrer face à un bloc bas et laisser des espaces exploitables en transition.

FC Nantes : jouer sans calcul

La victoire face à Marseille a redonné de l’espoir, mais la situation reste extrêmement tendue pour le FC Nantes. Toujours en position délicate, les hommes de Vahid Halilhodzic doivent absolument prendre des points pour croire aux barrages.

Contrairement à d’autres matchs, les Canaris pourraient être contraints de sortir de leur réserve. Attendre pourrait ne pas suffire, surtout face à une équipe aussi dominante à domicile.

Nantes devrait alterner entre phases défensives compactes et projections rapides vers l’avant. L’efficacité dans les transitions sera essentielle pour espérer créer la surprise.

Le défi : tenir défensivement tout en étant capable de se montrer dangereux sur ses rares opportunités.

Les confrontations récentes

Les duels entre Lens et Nantes ont souvent été équilibrés ces dernières saisons, même si les Sang et Or ont pris l’ascendant récemment.

Sur les 10 dernières confrontations :

Lens : 5 victoires

Nantes : 3 victoires

Matchs nuls : 2

Le match aller avait tourné à l’avantage des Lensois, vainqueurs en déplacement (1-2).

Les compos probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol – Thauvin, Saint-Maximin – Edouard.

Absents : Gradit, Gurtner (blessés), Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (suspendus).

Incertain : Antonio (reprise).

La compo probable du FC Nantes : Lopes – Guilbert, Awaziem, Cozza, Acapandié – Sissoko, Kaba, Lepenant – Abline, Cabella, Ganago.

Absents : Centonze, Amian, Tati (blessés).

Incertains : Lopes, Machado (blessés), reprise).

Les joueurs à suivre

Allan Saint-Maximin (RC Lens) : Arrivé cet hiver, l’ailier français est déjà en train de monter en puissance sous les couleurs lensoises. Buteur lors de ses trois derniers matchs, il s’impose comme l’homme en forme du moment. Sa capacité à faire des différences en un contre un et à dynamiter les défenses pourrait faire très mal à une arrière-garde nantaise souvent en difficulté.

Matthis Abline (FC Nantes) : Très en vue face à l’OM, avec un but et une passe décisive, l’attaquant nantais est l’une des rares satisfactions offensives des Canaris. Capable de peser dans la surface et de profiter des transitions, il incarne l’un des derniers espoirs nantais pour créer la surprise à Bollaert.

Les tendances de cotes : Lens largement devant

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Lens (1) 1,40 ≈ 70-72 % Très favori Match nul (X) 5,20 ≈ 18-20 % Peu envisagé Victoire Nantes (2) 8,00 ≈ 10-12 % Outsider

Les bookmakers donnent un net avantage au RC Lens, preuve de l’écart de dynamique et de niveau entre les deux équipes à l’approche du sprint final.

Nos pronostics pour RC Lens – FC Nantes

Victoire de Lens : portés par leur public et leur dynamique, les Sang et Or semblent au-dessus. Le FC Nantes pourrait résister un temps, mais la pression constante devrait finir par payer.

Les deux équipes ne marquent pas : Lens pourrait contrôler la rencontre sans forcément concéder beaucoup d’occasions face à une équipe nantaise en difficulté offensive à l’extérieur.

Score possible

1-0 pour Lens : dans un match tendu et fermé, les Lensois pourraient faire la différence sur un détail, face à des Nantais combatifs mais limités dans la création.