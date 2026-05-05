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FRANCE

Ligue des Champions : Arsenal attend le PSG en finale 

Par Bastien Aubert - 5 Mai 2026, 22:54
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Bukayo Saka (Arsenal)

Vainqueur de l’Atlético Madrid (1-0), Arsenal est le premier club qualifié pour la finale de la Ligue des Champions., 

On connaît le premier finaliste de la Ligue des Champions 2025-2026 : Arsenal. Grâce à un but dr Bukayo Saka en toute fin de première période, les Gunners se sont imposés devant l’Atlético Madrid (1-0) à l’Emirates Stadium.

Finale à Budapest

Le club londonien, qui n’a plus atteint ce stade de la compétition depuis 2006, attend désormais son prochain adversaire le 30 mai. Ce sera soit le Bayern Munich, soit le PSG, qui croiseront le fer demain soir à l’Allianz Arena (21h). 

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