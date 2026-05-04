Si le onze de départ du PSG contre le Bayern Munich est presque figé, Luis Enrique a un dernier doute.

Le PSG entre dans les dernières heures avant son rendez-vous le plus important de la saison. Après le spectaculaire succès du match aller face au Bayern Munich (5-4), les hommes de Luis Enrique se déplacent mercredi soir à l’Allianz Arena avec un objectif immense : décrocher une qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Mais à la veille du choc, le coach parisien laisse encore planer un doute important sur sa composition de départ.

Une préparation tournée vers Munich

Après le nul concédé face à Lorient samedi (2-2), le PSG a immédiatement basculé sur sa préparation européenne. Dimanche et lundi, les Parisiens ont enchaîné les séances mêlant soins et travail tactique au Campus de Poissy afin de préparer au mieux cette demi-finale retour. Le groupe s’envolera ce mardi matin vers Munich avant un ultime entraînement programmé à 18h30 sur la pelouse de l’Allianz Arena.

Pour cette rencontre capitale, Luis Enrique devra composer sans Achraf Hakimi, forfait, tout comme Lucas Chevalier, également touché à la cuisse droite. Selon L’Équipe, l’option privilégiée mène vers Warren Zaïre-Emery pour occuper le poste de latéral droit. Une solution déjà envisagée ces derniers jours et qui permettrait au PSG de conserver son équilibre technique. Mais ce n’est pas le seul choix qui anime les discussions autour du onze parisien.

Un dernier doute entre Ruiz, Doué et Barcola ?

Selon les dernières tendances, Luis Enrique hésiterait encore sur son animation offensive et son milieu de terrain. La principale interrogation concerne la place de Fabian Ruiz ou Désiré Doué dans l’entrejeu, ainsi que la présence de Bradley Barcola ou Doué dans le trio offensif.

Comme souvent dans les grands rendez-vous, l’entraîneur espagnol entretient volontairement le suspense jusqu’au bout. Le choix final pourrait dépendre de l’approche tactique retenue face à un Bayern Munich obligé d’attaquer après sa défaite à l’aller. Luis Enrique hésite entre davantage de maîtrise au milieu avec Fabian Ruiz ou plus de percussion et de vitesse avec Doué et Barcola. Une décision qui pourrait peser très lourd dans cette demi-finale totalement ouverte.

Le onze probable du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes

João Neves, Vitinha, Ruiz ou Désiré Doué ou Barcola – Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia.