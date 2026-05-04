Pierre Ménès a évoqué une rumeur mercato insistante au PSG sur sa chaîne Youtube.

Le nom de Maghnes Akliouche circule avec insistance autour du PSG mais tout le monde n’est pas convaincu par cette piste. Alors que le jeune milieu offensif de l’AS Monaco continue de briller en Ligue 1 et attire l’attention de plusieurs grands clubs, une possible arrivée au PSG fait débat. Ce lundi, Pierre Ménès s’est exprimé sur sa chaîne YouTube au sujet de cette rumeur mercato de plus en plus présente.

Akliouche au PSG ? Un profil qui interroge

Interrogé sur l’avenir du joueur monégasque, le consultant a d’abord rappelé que Monaco n’hésitera pas à étudier une belle offre si elle se présente. « Monaco va garder Akliouche ? Je pense que s’ils peuvent faire un beau billet sur le transfert d’Akliouche, ils le feront », a-t-il expliqué. Mais concernant un éventuel départ vers le PSG, Pierre Ménès se montre beaucoup plus réservé.

Selon lui, le profil du joueur ne correspond pas totalement aux besoins actuels du club parisien. « J’entends parler du PSG. Je ne vois pas bien à quel poste… Je le trouve trop offensif pour le milieu de terrain et pas assez offensif pour jouer en attaque. J’ai du mal à l’imaginer au PSG mais pourquoi pas… », a-t-il ajouté.

Un profil qui divise Ménès

À seulement 24 ans, Maghnes Akliouche est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat de France. Sa qualité technique, sa créativité et sa capacité à évoluer entre les lignes en font un joueur très suivi sur le marché. Mais c’est justement ce profil hybride qui semble poser question dans les grandes équipes comme le PSG, où les rôles offensifs sont souvent très définis.

Du côté de l’AS Monaco, la position reste pragmatique. Le club de la Principauté a déjà montré par le passé qu’il savait vendre ses talents au bon moment, et une belle offre pourrait évidemment changer la donne. Mais pour l’heure, aucune décision n’est actée et le joueur reste pleinement concentré sur sa saison.

Un dossier encore flou au PSG

Si le PSG suit bien certains profils offensifs pour renforcer son effectif, la piste Akliouche semble encore loin d’être une priorité claire en interne. Entre doutes sur son positionnement et concurrence sur le marché, le dossier reste ouvert… mais très incertain. Une chose est sûre : le mercato parisien continue de faire parler, même avant son ouverture officielle.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League