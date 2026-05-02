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FRANCE

OM Mercato : Greenwood ne veut plus de Marseille, le PSG débarque avec une offre XXL !

Par William Tertrin - 2 Mai 2026, 11:10
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Mason Greenwood (OM)

Le mercato estival 2026 s’annonce déjà bouillant, et un nom revient avec insistance sur la scène européenne : Mason Greenwood. Auteur d’une saison remarquable avec l’OM, l’attaquant anglais attire les convoitises des plus grands clubs, avec le PSG en tête de liste.

Une renaissance spectaculaire à Marseille

Arrivé à l’OM pour relancer sa carrière, Mason Greenwood a parfaitement relevé le défi. L’attaquant de 24 ans s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus décisifs de Ligue 1, enchaînant buts et passes décisives.

Ses statistiques parlent pour lui : 25 buts et 10 passes décisives avec une influence majeure dans le jeu marseillais. Sa polyvalence, capable de jouer sur tout le front de l’attaque, et sa qualité technique ont fait de lui un élément incontournable du système olympien.

Résultat : sa valeur marchande a explosé, transformant un pari risqué en véritable jackpot potentiel pour Marseille. De plus, selon La Provence, Greenwood ne croit plus dans le projet de l’OM, ce qui favorisait plus que jamais un départ.

Le PSG prêt à une offre XXL

Le PSG serait aujourd’hui le club le plus déterminé à s’attacher les services de Greenwood. Déjà intéressé depuis plusieurs mois, le club de la capitale aurait formulé une première offre estimée à environ 80 millions d’euros, selon Fichajes.

Mais Paris serait prêt à aller encore plus loin, avec une proposition pouvant atteindre les 100 millions d’euros, preuve de l’importance stratégique du dossier.

Sous la direction de Luis Enrique, le PSG cherche à renforcer son secteur offensif avec des profils capables de faire la différence en Ligue des champions. Greenwood coche toutes les cases.

L’Atlético Madrid en embuscade

Face à l’offensive parisienne, l’Atlético de Madrid reste attentif. Le club de Diego Simeone apprécie particulièrement le profil du joueur, notamment sa combativité et sa capacité d’adaptation à différents systèmes offensifs.

Cependant, la puissance financière du PSG constitue un obstacle majeur. Les Colchoneros devront probablement revoir leur offre à la hausse pour espérer rivaliser dans ce dossier.

Une opération stratégique pour l’OM

Pour l’OM, le dossier Greenwood est hautement stratégique. Le club pourrait réaliser une vente record, même si une partie du transfert reviendrait à Manchester United, qui possède encore un pourcentage sur une future revente.

Dans un contexte économique exigeant, une telle transaction représenterait une opportunité financière majeure pour le club phocéen.

Le futur de Mason Greenwood dépendra de plusieurs facteurs, mais une chose est sûre : l’attaquant anglais est redevenu une valeur sûre du football européen. À l’approche du mercato, il s’impose comme l’un des dossiers les plus chauds de l’été 2026.

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