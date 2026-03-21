OM Mercato : le PSG prépare une offre colossale pour Mason Greenwood !

Une rumeur sensationnelle indique que le PSG envisagerait une offre colossale pour s’attacher les services de Mason Greenwood, l’attaquant anglais qui fait le bonheur de l’OM.

Arrivé à l’OM en juillet 2024, Mason Greenwood a retrouvé un second souffle en Ligue 1 après des saisons contrastées en Angleterre. L’attaquant de 24 ans s’est imposé comme l’un des piliers du projet phocéen, marquant régulièrement et révélant tout son potentiel offensif.

Cette forme éclatante a naturellement attisé l’intérêt des grandes écuries européennes, et le nom de Greenwood figure désormais sur plusieurs listes de transferts pour l’été à venir. Cette saison, il compte déjà 25 buts et 8 passes décisives, contre 22 et 5 sur toute la saison dernière. Sous contrat jusqu’en 2029, il sera l’attraction estivale de Marseille.

Une offre record à venir ?

Et selon les informations de Fichajes, le PSG aurait ciblé Greenwood comme l’une de ses principales priorités offensives, avec l’objectif de renforcer son secteur d’attaque pour les prochaines saisons. Le club parisien envisagerait une offre avoisinant les 80 millions d’euros pour convaincre Marseille de lâcher sa pépite. Luis Enrique aurait même donné son feu vert.

Si cette somme venait à se confirmer, elle figurerait parmi les plus importantes jamais proposées pour un joueur évoluant en Ligue 1 hors du cadre des superstars historiques du championnat.

Un transfert complexe mais envisageable

Plusieurs facteurs rendent ce possible transfert particulièrement intéressant, mais aussi délicat. Contractuellement, Greenwood est lié à l’OM jusqu’en 2029, ce qui donne au club marseillais un levier de négociation important. Manchester United, son club formateur, détient toujours une clause de revente (sell-on), ce qui influencerait le montant net perçu par l’OM en cas de transfert.

Enfin, l’appétit de Greenwood pour un nouveau challenge, et sa volonté de jouer en Ligue des champions, seront des éléments clés dans sa décision. Il faut aussi prendre en compte la rivalité entre les deux clubs, mais également le passé judiciaire de Greenwood (il a été accusé de violences et d’agression sexuelle, puis toutes les charges ont été abandonnées par la justice britannique), qui pourrait ne pas passer à Paris.

Conséquences pour Marseille et le PSG

Pour l’OM, une telle offre représenterait une opportunité financière majeure qui pourrait permettre de réinvestir le marché pour renforcer l’équipe. Pour le PSG, il s’agirait d’un coup tactique fort, alliant jeunesse, talent brut et potentiel de développement sur la scène européenne.

Les semaines à venir promettent d’être décisives : le mercato n’a pas encore véritablement commencé, mais ce dossier pourrait bien devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été.