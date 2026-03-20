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FRANCE

OM Mercato : Greenwood pourrait rester, 100 M€ minimum pour le départ ! 

Par Bastien Aubert - 20 Mar 2026, 13:19
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Mason Greenwood (OM)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’OM pourrait bien conserver Mason Greenwood si la Ligue des champions est au rendez-vous en fin de saison. Mais la Juventus suit de près l’ailier anglais, et le prix fixé pour son éventuel départ pourrait refroidir ses ardeurs.

Quel avenir pour Mason Greenwood ? Selon Ekrem Konur, la Juventus Turin ne l’a jamais perdu de vue au mercato. Le club italien suit l’attaquant anglais depuis 2024 et l’a inscrit sur sa liste de transferts pour cet été. Les dirigeants turinois seraient même persuadés de pouvoir convaincre Greenwood si l’OM ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.

Greenwood, 100 M€ our rien ! 

Mais l’ailier de l’OM pourrait, en creux, décider de rester sur la Canebière si le club atteint la C1 en fin de saison. Une perspective qui réjouit les supporters marseillais, conscients de l’importance du joueur dans l’effectif d’Habib Beye. Et si départ il devait y avoir, les fans ne veulent pas le voir partir pour moins de 100 millions d’euros. Un sondage publié par But! révèle que 94 % des fans valident ce prix, estimant que Greenwood vaut un transfert record pour l’OM.

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La C1 comme levier décisif

Cette situation place Greenwood dans une position stratégique : il détient désormais un levier sur son avenir. La qualification pour la Ligue des champions pourrait être le facteur décisif pour le retenir, tandis que la Juventus reste prête à intervenir si l’OM échoue dans sa mission européenne. Le mercato s’annonce déjà chaud à Marseille.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

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