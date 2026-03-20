Stéphane Tessier laisse entendre que si l’OM tarde à nommer un président autre que le novice Alban Juster, c’est peut-être que l’avenir de Frank McCourt à la tête du club n’est pas si souverain.

Et si rien n’était vraiment anodin à l’OM ? En cette fin de saison, les rumeurs de vente ont été relancées et pourraient venir directement d’en haut. Officiellement, la nomination d’Alban Juster à la présidence du club n’a rien de définitif. Présenté comme un choix temporaire, il est censé retrouver ses fonctions liées aux finances dès cet été. Mais en interne, certains doutent. Dans L’Équipe, Stéphane Tessier, proche de Juster, a laissé planer le doute sur l’avenir de son poulain. « On ne naît pas président », a-t-il glissé, rappelant que Pablo Longoria lui-même n’était pas destiné à ce rôle à son arrivée. Avant d’ajouter : « Tout dépendra de ce que veut le propriétaire. » Un message loin d’être anodin.

Un signal envoyé par la direction ?

Car derrière cette situation floue, une autre lecture émerge. Selon La Provence, maintenir Alban Juster à ce poste pourrait répondre à une logique bien précise : préparer le terrain à l’arrivée de nouveaux investisseurs à l’OM. Une phase de transition, en quelque sorte. Dans ce scénario, la stabilité apparente masquerait en réalité des discussions en coulisses. L’objectif ? Attirer des partenaires financiers avant de procéder à une nomination plus structurée à la tête du club. Une stratégie qui interroge forcément sur la position de Frank McCourt.

La vente de l’OM en toile de fond ?

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d’une possible vente de l’OM reviennent régulièrement. Officiellement, rien n’a changé. Mais l’absence de décision forte sur la présidence entretient le flou. Et dans ce genre de contexte, chaque détail compte. Le maintien prolongé d’une solution intérimaire pourrait ainsi être interprété comme un signe d’attente. Attente d’un projet, d’un partenaire… ou d’un tournant plus important. Une chose est sûre : à Marseille, la situation en coulisses reste aussi mouvementée que sur le terrain. Et tant qu’aucune clarification n’interviendra, les spéculations autour de l’avenir du club continueront d’enfler.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France