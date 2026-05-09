RC Lens : absent contre Nantes, Thauvin a humilié l’OM malgré lui

Malgré son absence lors de la victoire du RC Lens face au FC Nantes vendredi soir, Florian Thauvin a infligé malgré lui une petite humiliation à l’OM.

C’est une donnée relayée par le compte @Statsdufoot et reprise massivement sur les réseaux : Florian Thauvin a, en une saison avec le RC Lens, autant contribué à une qualification en Ligue des champions qu’en huit saisons passées à l’OM (lors de la saison 2019-2020). Une comparaison brutale, presque ironique, qui met en lumière la différence de dynamique entre deux clubs qu’il a pourtant profondément marqués.

Arrivé l’été dernier à Lens après son expérience marseillaise et deux passages à l’étranger, l’international français a rapidement trouvé un rôle central dans un collectif en pleine ascension.

Lens, la machine à qualification européenne

Sous l’impulsion d’un projet sportif structuré, le RC Lens a réalisé une saison exceptionnelle avec une deuxième place validée contre le FC Nantes vendredi soir (1-0), confirmant son retour durable parmi les places fortes du football français.

Dans ce contexte, Thauvin s’est inséré dans un collectif déjà performant, où les automatismes et l’intensité collective jouent un rôle clé. Cette saison, il cumule d’ailleurs 12 buts et 8 passes décisives.

Thauvin, symbole d’un paradoxe

Longtemps critiqué pour son irrégularité à Marseille, Thauvin a pourtant accumulé une expérience considérable au haut niveau. À l’OM, il a disputé près de 300 matchs et s’est imposé comme un joueur majeur sans parvenir à installer une régularité européenne forte sur la durée.

À Lens, le contexte est différent : moins de pression individuelle, un système plus collectif et une efficacité globale qui permet de transformer les bonnes saisons en qualifications européennes concrètes.

Un impact sportif… et symbolique

La comparaison statistique est évidemment à nuancer, mais elle raconte quelque chose de plus large : le rôle du contexte dans la carrière d’un joueur. À Marseille, Thauvin a été l’un des visages d’un projet instable. À Lens, il s’inscrit dans une mécanique collective plus stable et plus performante.

Même absent face à Nantes vendredi en raison d’une petite blessure, son influence reste mesurée à travers les résultats du club, qui retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine.

Une lecture à double tranchant

Cette statistique ne “condamne” pas le passage de Thauvin à Marseille, mais elle souligne surtout l’écart entre performance individuelle et réussite collective. À Lens, il bénéficie d’un environnement qui maximise les résultats. À l’OM, il a souvent porté un projet plus instable.

Et c’est précisément ce contraste qui fait réagir : parfois, un joueur ne change pas, mais le contexte, lui, change tout.