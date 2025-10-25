Sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas hésité à dire que Florian Thauvin n’était pas une légende de l’OM. A-t-il vraiment raison ? C’est notre débat.

« Non, mais… »

« Même si je ne considère pas Florian Thauvin comme une légende de l’Olympique de Marseille, il faut quand même dire que son parcours au sein du club phocéen est marqué par des performances exceptionnelles, une fidélité rare et une influence déterminante sur le terrain. Au total, il faut rappeler que Thauvin compte 86 buts et 61 passes dé en 281 matchs avec l’OM.

Au-delà de son statut de joueur talentueux, on peut lui reprocher d’être passé à côté sur des gros matchs, mais il a tout de même su être au rendez-vous quand l’équipe brillait, comme lors de la saison 2017-2018 marquée par le gros parcours en Ligue Europa, ce qui lui a d’ailleurs valu sa place pour le Mondial. Lors de sa dernière saison à l’OM, il inscrit notamment le but qui met fin à une longue disette au Parc des Princes. Ses passages à vide lui ont sans doute fait défaut, tout comme l’absence de titre. Car, avec ça, je pense qu’il aurait pu aisément être considéré comme une légende marseillaise, assez logiquement ».

William TERTRIN

« Je suis d’accord sur toute la ligne avec Rothen »

« Pour une fois, je suis d’accord sur toute la ligne avec Jérôme Rothen. Pour moi, Florian Thauvin n’est pas une légende de l’Olympique de Marseille. Et pourtant, j’ai une affection particulière pour ce joueur et j’ai adoré ses deux passages à Marseille. Mais je trouve qu’on galvaude beaucoup trop le mot « légende ». Je réserve ce statut pour très peu de joueurs : Fabien Barthez, Basile Boli, Didier Deschamps, Chris Waddle, Abedi Pelé, Jean-Pierre Papin, Gunnar Andersson, Josip Skoblar… Dans 20 ou 30 ans, je ne pense pas qu’on citera Florian Thauvin parmi les légendes du club phocéen.

Mais cela n’enlève rien à la trace laissée par Florian Thauvin dans la cité phocéenne. Comme l’a rappelé William, le natif d’Orléans a de très belles statistiques sous le maillot olympien et a toujours montré une fidélité à toutes épreuves pour l’OM. Ce qui assez rare dans le football moderne.

Fabien CHORLET