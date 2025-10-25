Gros coup de massue sur Thauvin avant le choc entre le RC Lens et l’OM
William Tertrin
25 octobre 2025

Avant de retrouver l’OM, son ancien club, Florian Thauvin a essuyé une petite remarque de la part de Jérôme Rothen, qui a reconnu son impact à Marseille tout en relativisant son statut de légende au sein du club.

De retour en Ligue 1 cet été avec sa signature très remarquée au RC Lens, Florian Thauvin s’est installé comme une pièce maîtresse du onze de Pierre Sage. À 32 ans, l’ancien attaquant de l’OM s’est rapidement imposé au sein de l’effectif lensois, au point d’être rappelé en équipe de France six ans après sa dernière convocation.

« Florian Thauvin a marqué le football marseillais »…

Ce samedi soir, Thauvin retrouvera son ancien club, l’Olympique de Marseille, qu’il a marqué de son empreinte avec 281 matchs disputés (86 buts, 61 passes dé) . Mais avant ce rendez-vous tant attendu, Jérôme Rothen n’a pas ménagé ses mots à propos du statut du joueur dans l’histoire du club phocéen.

Interrogé dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien milieu de terrain a salué les performances de Thauvin tout en nuançant son aura : « Florian Thauvin a marqué le football marseillais, c’est une certitude, par sa longévité, par son nombre de matchs joués et par ses stats […] Thauvin a toujours eu un rôle majeur dans toutes les équipes où il a joué […] Il est allé se chercher sa place en équipe de France et je le félicite. »

…mais pas assez pour en être une légende selon Rothen

Mais lorsqu’il s’agit de le qualifier de légende, Rothen se montre catégorique : « Mais si on joue sur le mot légende, il faut arrêter de voir des légendes partout. J’ai eu la chance de jouer avec et contre des légendes avec un grand L. Il n’y en a pas 15 000. Être une légende d’un club c’est la longévité, les titres gagnés, l’influence que tu as eu sur le terrain mais surtout faire mieux que les générations d’avants ou futures. »

Ce samedi, le choc RC Lens – OM ne sera pas seulement un match de Ligue 1, mais aussi une confrontation entre le passé marseillais de Thauvin et son présent lensoise sous le regard attentif des supporters et des observateurs.

Ligue 1OMRC Lens
