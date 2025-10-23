Pierre Sage était présent en conférence de presse à deux jours du choc de la 9e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’OM à Bollaert (21h). L’occasion pour lui de donner des nouvelles de l’infirmerie.

Deux bonnes nouvelles pour débuter au RC Lens ! « Deiver Machado et Johnner Chavez sont opérationnels pour le match, a expliqué Pierre Sage en conférence de presse. Nos deux mondialistes reprennent l’entraînement demain avec l’idée d’être prêts pour le match de Metz. On aborde ce match avec de l’ambition mais eux aussi donc je pense que ça fera un match ouvert. »

Interrogé sur les retrouvailles entre Florian Thauvin et l’OM, l’entraîneur du RC Lens n’est pas inquiet. « Ce sera un match particulier pour lui mais je pense que dès qu’il est devant un match particulier, il fait un bon match. On attend donc de lui qu’il fasse un bon match contre l’OM. »

Au sujet d’adversité de l’OM, Sage est lucide : « Il y a de la variété à l’OM, c’est toute la complexité de jouer contre cette équipe. Ils ont quasiment une équipe doublée et sont capables d’enchaîner les bons matches, on l’a vu après l’Ajax à Strasbourg. » Coup d’envoi samedi à 21h à Bollaert.