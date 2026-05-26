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FRANCE

OM : un premier renfort estampillé OL dans les valises de Genesio ?

Par Bastien Aubert - 26 Mai 2026, 10:00
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Bruno Genesio

S’il venait à s’engager avec l’OM, Bruno Genesio ne viendrait pas seul grossir les rangs du club phocéen.

Le futur projet de l’OM commence déjà à prendre forme. Depuis plusieurs jours, le nom de Bruno Genesio s’impose comme la priorité des nouveaux dirigeants olympiens. 

Bréchet dans les valises de Genesio ?

Validé par Frank McCourt et apprécié par Stéphane Richard, le technicien de 59 ans coche toutes les cases recherchées par le futur organigramme marseillais : expérience, connaissance parfaite de la Ligue 1, stabilité émotionnelle et capacité à reconstruire un groupe sous pression. Et dans les coulisses, les premiers contours de son éventuel staff commencent déjà à fuiter. Selon L’Équipe, Bruno Genesio pourrait être accompagné par Jérémie Bréchet, son fidèle adjoint depuis maintenant deux saisons. 

L’ancien défenseur de l’OL, âgé de 46 ans, fait partie du cercle très proche du technicien français et pourrait donc découvrir Marseille à ses côtés en cas d’accord définitif avec l’OM. Une arrivée loin d’être anodine. Très apprécié pour son travail de terrain, Bréchet poursuit également sa progression dans le métier puisqu’il intégrera prochainement la nouvelle promotion du Brevet d’entraîneur professionnel de football. Son profil est considéré comme complémentaire de celui de Genesio, notamment dans la gestion quotidienne du groupe et le travail tactique.

Tous les planètes semblent enfin alignées 

En interne, le dossier avance doucement mais sûrement. Stéphane Richard a déjà échangé directement avec Bruno Genesio, ce dernier ne travaillant pas avec un agent. Un détail qui facilite énormément les discussions entre les deux parties. Pour l’instant, Grégory Lorenzi n’est pas encore officiellement entré en fonction à Marseille. L’ancien dirigeant brestois doit encore régler les derniers détails liés à son accord préalable avec l’OGC Nice avant de pouvoir pleinement prendre ses fonctions à l’OM

Mais cela ne freine pas réellement les discussions autour du futur entraîneur olympien. Au contraire même. En coulisses, tout laisse penser que les échanges devraient sérieusement s’intensifier dans les prochains jours. Marseille veut rapidement stabiliser son projet sportif après une saison agitée et le profil de Genesio séduit fortement la nouvelle direction. Avec lui, l’OM espère tourner définitivement la page des tensions permanentes et retrouver une forme de continuité sportive. Et Jérémie Bréchet pourrait bien être le premier visage du futur staff marseillais version Genesio.

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