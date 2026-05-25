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FRANCE

FC Nantes : Pélissier envoyé sur le banc de l’OM !

Par Fabien Chorlet - 25 Mai 2026, 15:40
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Christophe Pélissier

Pour Le Petit OM, l’OM devrait tenter le gros pari Christophe Pélissier pour remplacer Habib Beye.

Qui succédera à Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille ? À l’heure où ces lignes sont écrites, trois entraîneurs seraient à la lutte : Bruno Genesio, Christophe Galtier et Adi Hütter. Un autre coach bien connu de la Ligue 1 est également disponible cet été : Christophe Pélissier.

Pélissier, un pari à tenter pour l’OM ?

Démis de ses fonctions par l’AJ Auxerre et cité notamment du côté du FC Nantes, le technicien français pourrait-il représenter une option crédible pour l’OM ? C’est en tout cas l’avis de Le Petit OM. « Vous allez sûrement rire, mais moi le pari Pélissier à l’OM, je le prends tous les jours, car je ne suis vraiment pas certain qu’il ait beaucoup de choses à envier à un coach connu sur l’approche mentale des joueurs et le relationnel », a estimé le suiveur de l’Olympique de Marseille sur X.

Passé notamment sur les bancs d’Amiens (2014-2019), du FC Lorient (2019-2022) et de l’AJ Auxerre (2022-2026), Christophe Pélissier n’a encore jamais eu l’opportunité de diriger un grand club français depuis le début de sa carrière d’entraîneur.

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