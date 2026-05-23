À LA UNE DU 23 MAI 2026
[10:20]RC Lens : Sage jette un gros coup de froid sur son avenir après le titre et tacle l’OM
[09:55]ASSE – OGC Nice : les supporters du RC Lens ont choisi leur camp, Thauvin aussi !
[09:30]FC Nantes : le rêve ultime de Kita pour remplacer Halilhodzic a donné sa réponse
[09:00]OM Mercato : un défenseur du Stade Brestois dans les valises de Lorenzi ?
[08:00]FC Barcelone : une star internationale qui fait bouger Lamine Yamal s’éloigne du Barça 
[07:00]ASSE Mercato : coup de tonnerre pour Davitashvili !
[00:00]FC Barcelone : les images volées de Lamine Yamal et d’Inés García en vacances ! 
[23:30]OL : énorme coup de pouce en vue de la Ligue des Champions !
[23:04]RC Lens – OGC Nice : Lens remporte sa première Coupe de France, les notes des Sang et Or
[22:30]OM : un premier impair de Stéphane Richard avec les supporters marseillais ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : le rêve ultime de Kita pour remplacer Halilhodzic a donné sa réponse

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 09:30
💬 Commenter
Frédéric Antonetti

Grand rêve de Waldemar Kita pour remplacer Vahid Halilhodzic, Frédéric Antonetti aurait décliné l’approche du FC Nantes.

Le FC Nantes n’a toujours pas trouvé son nouveau coach. En quête d’un successeur à Vahid Halilhodzic, les dirigeants nantais restent incapables de finaliser une solution claire et convaincante.

Alors que les noms de Christophe Pélissier, Olivier Pantaloni, Stéphane Gilli, Luka Elsner ou encore Michel Der Zakarian ont été évoqués ces dernières semaines, le propriétaire et président des Canaris, Waldemar Kita, aurait surtout rêvé d’attirer Frédéric Antonetti sur le banc nantais.

Antonetti ne viendra pas sur le banc du FC Nantes

Mais Waldemar Kita aurait essuyé un refus du technicien corse. Selon le compte X @AliPaacha, insider du FC Nantes, l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne, du Stade Rennais ou encore du LOSC, qui sort d’une expérience compliquée en tant que directeur technique du SC Bastia, souhaiterait prendre du recul avec le football pour le moment.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot