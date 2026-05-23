FC Nantes : le rêve ultime de Kita pour remplacer Halilhodzic a donné sa réponse

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Grand rêve de Waldemar Kita pour remplacer Vahid Halilhodzic, Frédéric Antonetti aurait décliné l’approche du FC Nantes.

Le FC Nantes n’a toujours pas trouvé son nouveau coach. En quête d’un successeur à Vahid Halilhodzic, les dirigeants nantais restent incapables de finaliser une solution claire et convaincante.

Alors que les noms de Christophe Pélissier, Olivier Pantaloni, Stéphane Gilli, Luka Elsner ou encore Michel Der Zakarian ont été évoqués ces dernières semaines, le propriétaire et président des Canaris, Waldemar Kita, aurait surtout rêvé d’attirer Frédéric Antonetti sur le banc nantais.

Antonetti ne viendra pas sur le banc du FC Nantes

Mais Waldemar Kita aurait essuyé un refus du technicien corse. Selon le compte X @AliPaacha, insider du FC Nantes, l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne, du Stade Rennais ou encore du LOSC, qui sort d’une expérience compliquée en tant que directeur technique du SC Bastia, souhaiterait prendre du recul avec le football pour le moment.