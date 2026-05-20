Après la signature de Frédéric Guilbert, le FC Nantes vient d’officialiser la prolongation d’un gardien en vue de la Ligue 2.

Le FC Nantes continue de préparer activement sa reconstruction après la descente en Ligue 2. Quelques heures après l’officialisation de la signature de Frédéric Guilbert, les Canaris viennent d’annoncer une nouvelle opération importante pour leur avenir.

Cette fois, c’est Alexis Mirbach qui a été prolongé par le club nantais. Dans un communiqué publié sur ses réseaux et son site officiel, le FC Nantes a confirmé la nouvelle. « Alexis Mirbach prolonge jusqu’en 2030. Notre jeune portier restera Jaune et Vert pour les quatre prochaines saisons », a annoncé le FC Nantes.

Guilbert et Mirbach déjà verrouillés en L2

Un signal fort envoyé par les dirigeants nantais, qui souhaitent désormais miser sur plusieurs jeunes éléments afin de reconstruire un effectif capable de rebondir rapidement après la relégation. Cette prolongation intervient aussi dans un contexte très particulier au poste de gardien. Arrivé avec un gros statut, Anthony Lopes se rapproche en effet d’un départ cet été après la catastrophe sportive vécue cette saison. Son avenir semble désormais s’écrire loin de la Beaujoire.

Quid de Lopes ?

Dans le même temps, une autre piste prend de l’ampleur en interne : celle de Maxime Dupé. Formé au club et très apprécié des supporters nantais, le gardien pourrait revenir au FC Nantes afin d’occuper le rôle de numéro un en Ligue 2 la saison prochaine. Le chantier est immense pour les Canaris, mais les mouvements commencent déjà à s’enchaîner. Entre recrues d’expérience et sécurisation des jeunes talents, le FC Nantes tente de poser les premières pierres de sa reconstruction.