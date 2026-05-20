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RC Lens Mercato : l’Angleterre s’active pour Sangaré, Leca rêve de toucher le jackpot !

Par Bastien Aubert - 20 Mai 2026, 17:00
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Mamadou Sangaré (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Meilleur joueur du RC Lens cette saison, Mamadou Sangaré (23 ans) commence à affoler les rumeurs anglaises en vue du mercato estival.

Le RC Lens pourrait vivre un été complètement fou. Impressionnant cette saison sous les couleurs sang et or, Mamadou Sangaré commence sérieusement à attirer les regards venus d’Angleterre. Et même si les offensives ne sont pas encore officiellement lancées, le dossier s’annonce déjà brûlant à quelques semaines du mercato estival.

La Premier League salive sur Sangaré 

À seulement 23 ans, le milieu lensois a explosé cette saison au point de devenir l’un des hommes forts du Racing. Son impact physique, sa capacité à casser les lignes et son énorme volume de jeu ont séduit bien au-delà de la Ligue 1. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs de Premier League surveillent désormais de très près le joueur lensois. Pour l’instant, il ne s’agit encore que de « petits intérêts », mais la situation pourrait rapidement évoluer dans les prochaines semaines avec l’ouverture imminente du marché estival. Et du côté du RC Lens, un chiffre commence déjà à circuler : 50 millions d’euros. Les dirigeants artésiens espèrent récupérer un énorme chèque en cas de départ de leur milieu de terrain, devenu l’une des plus grosses valeurs marchandes du club.

Le RC Lens espère 50 millions d’euros 

Dans un marché anglais toujours aussi agressif financièrement, Lens sait que tout peut aller très vite. Plusieurs formations de Premier League cherchent actuellement à renforcer leur entrejeu avec des profils puissants, capables d’enchaîner les gros volumes de course et d’apporter de l’intensité. Le RC Lens pourrait donc bientôt se retrouver au cœur d’une bataille XXL. Car si les intérêts deviennent concrets en juin, la concurrence anglaise risque rapidement de faire grimper les enchères. Après les grosses ventes réalisées ces dernières années, le Racing pourrait encore frapper très fort sur le plan financier. Et Mamadou Sangaré semble désormais parti pour devenir l’un des dossiers chauds de l’été.

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