RC Lens : Jean-Louis Leca a trouvé le plan parfait pour garder Mamadou Sangaré ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le RC Lens continue de préparer son avenir… mais peut-être aussi de sécuriser l’un de ses joueurs les plus prometteurs. Alors que le mercato lensois commence déjà à s’agiter, les Sang et Or pourraient avoir lancé une opération bien plus stratégique qu’elle n’en a l’air autour de Mamadou Sangaré.

Le club artésien vient en effet d’accueillir à l’essai Adama Sangaré, le petit frère du milieu lensois. Un mouvement qui intrigue forcément en interne comme chez les supporters.

Adama Sangaré débarque à Lens

Âgé de seulement 16 ans, Adama Sangaré s’est envolé vers le Nord de la France afin d’effectuer plusieurs semaines d’essai au RC Lens.

Le jeune attaquant malien est considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. Rapide, technique et déjà très mature dans son jeu, il était suivi depuis plusieurs semaines par les recruteurs lensois.

Et Lens a réussi à prendre de vitesse plusieurs concurrents européens, notamment le Red Bull Salzbourg, très intéressé par le profil du joueur.

Les Sang et Or voient en lui un énorme potentiel pour l’avenir. Mais ce dossier pourrait aussi cacher un autre objectif beaucoup plus immédiat.

Un message envoyé à Mamadou Sangaré ?

Car difficile de ne pas faire le lien avec la situation de Mamadou Sangaré. Le milieu lensois reste un joueur très apprécié en interne et son importance pourrait encore grandir la saison prochaine.

Avec un Adrien Thomasson annoncé proche du Stade Rennais et une campagne de Ligue des Champions à préparer, Lens veut conserver un maximum de stabilité dans son entrejeu.

Et faire venir le petit frère de Mamadou Sangaré pourrait forcément renforcer encore un peu plus les liens du joueur avec le club artésien.

Dans le football moderne, ce type d’opération n’est jamais totalement anodin. Plusieurs grands clubs européens utilisent régulièrement ce levier familial afin de sécuriser leurs talents les plus prometteurs sur le long terme.

🚨 𝗔𝗗𝗔𝗠𝗔 𝗦𝗔𝗡𝗚𝗔𝗥𝗘 (𝟭𝟲 𝗔𝗡𝗦) 𝗦’𝗘𝗡𝗩𝗢𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡 𝗘𝗦𝗦𝗔𝗜 𝗔𝗨 𝗥𝗖 𝗟𝗘𝗡𝗦 ! ✈️❤️💛



Le jeune attaquant malien, frère cadet de Mamadou Sangaré, part ce soir en direction du Nord de la France pour effectuer un stage d’essai de plusieurs semaines chez… pic.twitter.com/im9FcdMwBG — La beauté du public lensois (@lbpubliclensois) May 19, 2026

Jean-Louis Leca prépare déjà l’avenir lensois

Très actif en coulisses, Jean-Louis Leca semble vouloir construire un projet stable et ambitieux pour les années à venir.

L’arrivée potentielle d’Adama Sangaré s’inscrit parfaitement dans cette logique : miser sur la jeunesse, anticiper l’avenir et renforcer l’identité du groupe lensois.

Reste désormais à savoir si ce dossier débouchera réellement sur une signature. Mais une chose paraît déjà certaine : Lens ne veut absolument pas voir Mamadou Sangaré s’éloigner du projet sang et or.