ASSE Mercato : Kilmer Sports tient ses deux premières recrues de l’été !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato pour avancer ses pions. En coulisses, les dirigeants stéphanois accélèrent déjà la construction de l’effectif version 2026-2027.

Et les premières décisions fortes sont tombées : l’ASSE a choisi de lever les options d’achat de deux jeunes joueurs prêtés cette saison. Une stratégie qui confirme encore un peu plus la nouvelle ligne directrice impulsée par Kilmer Sports Ventures : miser sur des jeunes talents à fort potentiel.

Adam Baalal a totalement séduit l’ASSE

Parmi les dossiers validés, celui d’Adam Baalal apparaît comme une vraie réussite anticipée. Arrivé cet hiver en provenance de l’Union Touarga, le milieu offensif marocain n’a eu besoin que de quelques semaines pour convaincre tout le monde dans le Forez.

Né en 2007, l’international U20 marocain a rapidement pris une place importante avec la réserve stéphanoise. En seulement sept rencontres disputées, il a inscrit deux buts tout en affichant une grosse personnalité dans l’entrejeu.

Ses performances n’ont pas échappé à Philippe Montanier, qui l’a régulièrement intégré aux séances d’entraînement du groupe professionnel ces dernières semaines.

Le jeune talent avait même intégré le groupe stéphanois lors du match de Ligue 2 face à Rodez à l’occasion de la 33e journée. Une preuve supplémentaire de la confiance accordée au joueur en interne.

Convaincue par sa progression express, l’ASSE a donc décidé de lever son option d’achat et de lui proposer un contrat longue durée de quatre saisons.

Modibo Sissoko va poursuivre son aventure dans le Forez

Le second dossier concernait Modibo Sissoko, prêté cette saison par les Guidars FC au Mali.

Le milieu de terrain né en 2006 a connu une adaptation plus progressive au football français, mais les dirigeants stéphanois restent persuadés de son potentiel.

Moins médiatisé qu’Adam Baalal cette saison, le Malien a tout de même disputé douze rencontres avec la réserve des Verts. Son profil athlétique et sa marge de progression continuent d’intriguer en interne.

L’ASSE a donc décidé de lui offrir du temps supplémentaire afin de poursuivre son développement dans un environnement qu’il découvre encore.

Kilmer Sports confirme sa nouvelle stratégie

Avec ces deux signatures, Kilmer Sports Ventures confirme clairement sa vision pour l’avenir du club. Saint-Étienne souhaite désormais miser davantage sur des profils jeunes, à fort potentiel, capables d’exploser dans les prochaines saisons.

Adam Baalal et Modibo Sissoko devraient dans un premier temps poursuivre leur progression avec la réserve stéphanoise, mais leurs dossiers sont suivis de très près par le staff professionnel.

L’ASSE tient donc officiellement ses deux premières recrues de l’été. Et elles symbolisent parfaitement le nouveau projet des Verts : construire sur la jeunesse, le potentiel et le développement interne.