ASSE : le vestiaire de l’OGC Nice a totalement craqué !

À quelques jours du barrage face à l’ASSE, l’OGC Nice traverse une crise explosive.

L’ambiance est irrespirable du côté de l’OGC Nice. Après le nul catastrophique contre Metz (0-0), synonyme de 16e place et donc de barrage face à l’ASSE, les supporters niçois ont laissé exploser leur colère à l’Allianz Riviera. Un envahissement de terrain qui va probablement conduire à un huis clos de l’Allianz Riviera pour le match retour décisif.

Et selon des informations relayées par L’Équipe, certains joueurs azuréens préféreraient même disputer le barrage retour dans un stade vide plutôt que devant un public devenu hostile. Un constat fort qui illustre la fracture totale entre l’équipe et ses supporters.

Une bronca historique contre le Gym

Au coup de sifflet final face à Metz, les tribunes niçoises ont multiplié les chants humiliants envers leurs propres joueurs. “On est en Ligue 2”, “Olé, Olé, Olé” ou encore des chants visant directement Kevin Carlos ont résonné dans un stade totalement désabusé. Une immense bronca a également accompagné la sortie des joueurs.

L’attaquant espagnol Kevin Carlos, symbole d’une attaque en panne cette saison, a particulièrement été ciblé par les supporters. Une pression supplémentaire dans un moment déjà extrêmement tendu pour le vestiaire niçois.

L’ASSE face à un adversaire au bord de l’implosion

Pour l’ASSE, ce contexte pourrait peser lourd dans la double confrontation. Alors que Geoffroy-Guichard s’apprête à pousser derrière les Verts, Nice semble arriver fragilisé mentalement avant même le premier match.

Entre la finale de Coupe de France à gérer et ce barrage couperet pour le maintien, les hommes de Claude Puel avancent dans une atmosphère électrique, avec donc la possibilité d’un huis clos après l’envahissement de terrain.

Geoffroy-Guichard rêve déjà du retour en Ligue 1

Du côté stéphanois, cette situation nourrit forcément l’espoir. L’ASSE abordera ce barrage avec une dynamique populaire totalement opposée : un Chaudron prêt à s’enflammer et un public uni derrière son équipe.

Dans ce type de confrontation, l’aspect mental compte souvent autant que le niveau sportif. Et aujourd’hui, difficile de ne pas voir une ASSE plus sereine qu’un OGC Nice plongé dans le chaos.