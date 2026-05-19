ASSE – OGC Nice : avant les retrouvailles, Caiazzo lance un gros pavé dans la mare de Claude Puel !

Les barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice seront marquées par les retrouvailles entre les Verts et Claude Puel, dont le passage dans le Forez n’avait guère été reluisant. Ce que rappelle Bernard Caiazzo dans son livre.

C’est donc l’OGC Nice qui sera l’adversaire de l’ASSE en barrages. Et la formation coachée par Claude Puel aborde ce rendez-vous, ainsi que sa finale de Coupe de France contre Lens vendredi, dans de piètres dispositions. Tenue en échec par Metz (0-0) dimanche dernier, le Gym reste sur 9 matchs sans victoires en L1. Ses ultras ont envahi le terrains après le piteux match nul face à la lanterne rouge messine. Nice-Matin, ce mardi, accable Puel et ses joueurs. « La soirée d’avant-hier s’est terminée dans le fracas, la rancoeur et la colère des supporters, qui ne supportent plus ce groupe globalement désespérant et indéfendable. On les comprend, on ne les excuse pas. Dans ce contexte, la finale de Coupe de France de vendredi arrive comme un cheveu sur une soupe qu’on préfèrerait renvoyer rapidement en cuisine. Ce groupe niçois a marqué son empreinte en battant toutes les pires séries de la longue vie du Gym, un club de plus de 120 ans : nombre de matches sans victoire en Coupe d’Europe (18), nombre de défaites consécutives (9), nombre de rencontres sans succès à domicile en L1 (11). La liste est longue et affligeante. »

Puel s’était mis à dos les supporters de l’ASSE mais aussi ses joueurs

Arrivé cet hiver à Nice, Puel n’a pas su réveiller les Aiglons. Un Puel que Bernard Caiazzo égratigne dans son livre Temps additionnel paru début mai aux éditions Solar. « Après l’expérience Printant, il fallait réveiller le club et provoquer un électrochoc. Notre choix se porta sur Claude Puel. Il avait pour agent son gendre, Tom Calvet, marié avec sa fille. Je connaissais son père depuis 30 ans, il avait été directeur général au Club Méditerranée. Une famille très bien sous tous rapports ! Avec Claude, l’accord fut rapidement conclu sur la base d’un contrat de 3 ans et 250 000 € mensuels. Pour son premier match, Claude retrouvait un club qu’il avait déjà entraîné, et pas n’importe lequel : l’Olympique Lyonnais, battu à la dernière minute par un but de Beric. Le stade Geoffroy-Guichard était en fusion. Tout démarrait bien mais ensuite les résultats furent moyens (…) En octobre 2021, on pointait à la dernière place. Les supporters grondaient et réclamaient le départ de Puel mais on a tenu bon le plus longtemps possible. Mais les joueurs se plaignaient énormément du caractère taciturne du coach et de son absence de communication et de dialogue.»

Le renvoi de Puel a coûté 4 M€ à l’ASSE

Et à Caiazzo d’ajouter encore : «Après la défaite 0-5 contre Rennes à Geoffroy-Guichard, notre devoir était de changer d’entraîneur. Les supporters grondaient de plus en plus, ils n’avaient pas forcément tort. L’affaire Ruffier, très mal gérée par le coach, fut la démonstration de sa difficulté à bien communiquer avec son groupe. L’addition fut lourde car il a fallu payer les années de contrat de Puel, soit un coût de plus de 4 M€ !»