ASSE : un joueur de Rodez cité au RC Lens s’est mis à dos les supporters des Verts

La qualification de l’ASSE face à Rodez a laissé des traces. Au cœur de la polémique, Taïryk Arconte, joueur ruthénois dont les stories Instagram après la rencontre ont enflammé les supporters stéphanois.

La qualification de l’ASSE face à Rodez aux tirs au but en play-off n’a pas fini de faire parler. Juste après après la rencontre, c’est Taïryk Arconte qui a mis le feu aux réseaux sociaux avec deux stories Instagram jugées provocatrices par de nombreux supporters stéphanois.

Dans la première publication, l’attaquant ruthénois apparaît dans le vestiaire du Chaudron, torse bombé et sourire affiché, accompagné du message : « Merci la famille à bientôt ». Mais c’est surtout la seconde image qui a déclenché la colère des fans des Verts. On y voit Arconte brandir un drapeau avec une légende lourde de sens : « C’est nous les méchants pas eux ».

Une attitude jugée arrogante et provocatrice

En quelques heures, les captures ont circulé massivement sur X, où plusieurs supporters de l’ASSE ont dénoncé une attitude « arrogante » et « provocatrice ». Lorsque Mickaël Nadé a inscrit le tir au but décisif, Stassin et Bernauer sont d’ailleurs venus chambrer les adversaires.

Déjà très apprécié du côté de Rodez pour sa personnalité assumée, le joueur de 22 ans ne laisse clairement personne indifférent (13 buts avec le RAF cette saison). Auteur d’une saison remarquée avec le RAF, l’attaquant guadeloupéen a empilé les buts et s’est imposé comme l’un des grands artisans du parcours ruthénois.

Ses performances attirent désormais du monde. Ces derniers jours, nous vous avons d’ailleurs relayé que son profil serait une piste assez réaliste pour le RC Lens lors du prochain mercato estival. Le profil explosif et polyvalent d’Arconte est « Sage compatible », tout comme sa marge de progression après une saison pleine en Ligue 2. Une chose est sûre : après ce play-off brûlant, Taïryk Arconte sera dans le viseur des supporters s’ils se retrouvent dans les prochains mois…