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FRANCE

FC Nantes Mercato : un ancien serial buteur de Ligue 2 déjà validé par les supporters !

Par William Tertrin - 17 Mai 2026, 13:00
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Alors que le FC Nantes se projette vers la saison prochaine en Ligue 2, le nom de Frank Magri (Toulouse FC) pourrait être une piste crédible pour renforcer l’attaque.

Le FC Nantes a l’assurance d’évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, et dans cette optique, il devra flairer les bons coups pour tenter de remonter directement. Pour rappel, Philippe Mao va reprendre du service au recrutement, et le nom de Frank Magri pourrait lui plaire. Les supporters ont d’ailleurs déjà validé la piste sur les réseaux sociaux.

L’attaquant de 26 ans s’est imposé ces dernières saisons comme un attaquant fiable de rotation en Ligue 1, notamment sous les couleurs du Toulouse FC. Arrivé en provenance de Bastia en 2023, il a franchi un cap en découvrant l’élite française, où il cumule déjà 77 matchs et 15 buts. Joueur international camerounais, capable d’évoluer en pointe ou sur les côtés, il incarne surtout un profil de joueur de pressing, très actif dans les efforts sans ballon. En Ligue 2, il a flambé sous les couleurs du SCB avec 15 buts en 36 matchs.

Magri mis à l’écart par sa direction

Sous contrat avec Toulouse jusqu’en 2026, Magri a été mis à l’écart depuis quelques semaines, et dispose d’une valeur marchande estimée à 4 millions d’euros selon Transfermarkt. Un montant que n’aura Nantes n’aura pas à débourser, étant donné que l’attaquant se trouve en fin de contrat.

Sur le plan salarial, l’attaquant évolue autour de 40 000 euros mensuels, soit environ 500 000 euros annuels. Un niveau cohérent avec les standards d’un club de Ligue 2 ambitieux, capable d’assumer un joueur expérimenté sans déséquilibrer sa masse salariale.

Un profil particulièrement intéressant mais aussi certaines limites

Ce qui rend son profil particulièrement intéressant, c’est son volume de jeu. Selon le rapport de Data Scout, Magri est un attaquant qui court énormément, participe activement aux duels et ne rechigne pas au travail défensif. Il est capable de répéter les efforts à haute intensité, de presser les défenseurs adverses et de s’impliquer dans les phases sans ballon. Dans une équipe de Ligue 2 où les espaces sont souvent réduits et les matchs très disputés physiquement, ce type de joueur peut rapidement devenir essentiel.

Mais son jeu reste aussi marqué par certaines limites. Magri est peu impliqué dans la création offensive, tente rarement de casser les lignes par la passe ou de trouver ses partenaires dans la profondeur, et peut parfois manquer de justesse dans le dernier tiers. Son apport est donc davantage basé sur l’impact que sur la construction du jeu.

Une association avec Ganago ?

Dans le contexte du FC Nantes, ce profil peut toutefois trouver du sens. Le club va devoir reconstruire une équipe capable de répondre à l’intensité de la Ligue 2, où l’engagement physique et la régularité des efforts sont souvent décisifs. Associé à des profils comme Ignatius Ganago, Magri pourrait apporter une concurrence directe mais aussi une complémentarité intéressante dans un secteur offensif à reconstruire.

Sans être un nom clinquant du mercato, Frank Magri représente ainsi une option pragmatique : un joueur déjà habitué au haut niveau français, disponible à un coût raisonnable, et surtout capable d’apporter immédiatement de l’intensité dans une équipe en quête de stabilité.

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