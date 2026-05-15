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FRANCE

FC Nantes : les Kita préparent un coup inattendu pour enflammer le mercato

Par William Tertrin - 15 Mai 2026, 13:30
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Un an après avoir été écarté du secteur professionnel, Philippe Mao va faire son retour auprès de la direction sportive du FC Nantes.

Nouveau coup de tonnerre au FC Nantes. Selon les informations révélées par Ouest-France, Philippe Mao va reprendre du service auprès de la direction nantaise afin d’accompagner le prochain mercato estival.

Écarté du secteur professionnel il y a tout juste un an par Franck Kita, l’ancien coordinateur sportif revient cette fois dans un rôle de supervision et d’analyse. Sa mission : apporter un regard technique sur les futures recrues et épauler une cellule de recrutement fragilisée depuis plusieurs mois.

Un analyste vidéo spécialisé en Ligue 2 et troisième renfort à venir ?

Depuis le départ de Baptiste Drouet en février dernier, Franck Kita gérait quasiment seul les dossiers liés au recrutement. Une situation devenue difficile à tenir à l’approche d’un été qui s’annonce stratégique pour l’avenir du club. Philippe Mao devrait ainsi travailler avec un analyste vidéo spécialisé en Ligue 2 et dans la data, tandis qu’un troisième renfort pourrait encore intégrer l’équipe.

Figure bien connue de la Jonelière, Philippe Mao connaît parfaitement l’environnement nantais. Arrivé au club en 2011, il a occupé plusieurs fonctions : entraîneur des U19, coach de la réserve puis coordinateur sportif à partir de 2020. Il avait même assuré un intérim sur le banc professionnel en 2016 entre les passages de René Girard et de Sergio Conceição.

Les Kita font du neuf avec du vieux

Cette saison, Mao avait été réaffecté au centre de formation avec la responsabilité du recrutement des jeunes âgés de 17 à 23 ans. Son retour auprès de la direction sportive traduit surtout la volonté des Kita de s’appuyer sur des profils déjà connus du club dans une période où l’organisation sportive continue d’être fortement questionnée.

Le prochain mercato sera particulièrement scruté du côté de la Beaujoire. Entre contraintes budgétaires, besoin de stabilité sportive et attente des supporters, le FC Nantes joue déjà gros avant même la reprise estivale.

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