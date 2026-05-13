FC Nantes : énorme malaise autour des premières décisions du mercato !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le flou continue de régner autour du futur entraîneur du FC Nantes et cela commence sérieusement à agacer une partie des supporters nantais. Alors qu’aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant le futur coach, plusieurs observateurs dénoncent déjà un problème de gouvernance au sein du club.

Et forcément, les dernières sorties médiatiques de Waldemar Kita ne font qu’alimenter les débats.

Waldemar Kita assume totalement son contrôle sur le mercato

Dans une récente interview accordée à Eurosport, Waldemar Kita a été très clair sur son implication dans le recrutement nantais.

Le président des Canaris a notamment déclaré :

« Je n’ai jamais pris un joueur sans l’accord de l’entraîneur. Jamais. » « Par contre, que je me mêle du mercato, c’est mon devoir. Parce qu’on le paye. » « C’est mon argent quand même. »

Des propos qui illustrent une nouvelle fois l’importance du rôle du président dans les décisions sportives du club. Une gestion qui divise énormément depuis plusieurs saisons à Nantes.

Les supporters s’interrogent déjà sur le futur coach

Le principal problème soulevé aujourd’hui concerne surtout le timing des décisions prises par le club. Alors que plusieurs mouvements semblent déjà avancer en coulisses, le futur entraîneur n’a toujours pas été officialisé.

Une situation pointée du doigt par le journaliste et supporter nantais Emmanuel Merceron sur X :

« Le nouvel entraîneur qui s’engagera au FC Nantes aura donc son nouveau gardien imposé ? La folie, ne rien changer, tout ça, tout ça. »

Une sortie qui résume parfaitement les inquiétudes d’une partie des supporters : le futur coach aura-t-il réellement son mot à dire sur la construction de l’effectif ?

Le nouvel entraineur qui s'engagera au #FCNantes aura donc son nouveau gardien imposé ? La folie, ne rien changer, tout ça, tout ça. — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) May 12, 2026

Une méthode qui continue de faire débat

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters ont également réagi aux potentielles avancées sur certains dossiers mercato avant même la nomination du futur entraîneur.

Le compte Arthur D a notamment écrit :

« Bon je trouve tout ça très malin, Dupé + Guilbert mais dans l’ordre des choses, un coach pour valider tout ça. » Bon je trouve tout ça très malin, Dupé + Guilbert mais dans l’ordre des choses, un coach pour valider tout ça https://t.co/Z4X2dpMWAQ — Arthur D (@RazeRfoot) May 12, 2026

Un message qui traduit un sentiment de plus en plus partagé autour du club : le FC Nantes semble avancer sans véritable capitaine sportif clairement identifié.

Dans un contexte déjà tendu autour de la direction nantaise, l’absence d’annonce concernant le futur entraîneur commence donc sérieusement à alimenter les interrogations… et les critiques.