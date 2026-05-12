RC Lens : Thomasson se fait démonter au FC Nantes avant son possible départ au Stade Rennais

Ancien coéquipier de Valentin Rongier au FC Nantes, Adrien Thomasson avait réagi au transfert du milieu de terrain au Stade Rennais l’été dernier. Des propos qui prennent une résonance particulière, alors que le joueur du RC Lens est lui-même aujourd’hui évoqué du côté de Rennes.

L’été dernier, le transfert de Valentin Rongier au Stade Rennais a surpris plus d’un observateur du football français, y compris certains de ses anciens partenaires. Parmi eux, Adrien Thomasson n’a pas caché son étonnement face à ce choix fort de l’ancien Nantais, passé par l’OM.

« Il a signé à Rennes. J’ai envoyé une petite pique et il m’a expliqué un petit peu comment ça s’était passé », avait confié le milieu offensif l’été dernier, évoquant une relation toujours complice avec son ancien coéquipier.

Thomasson a également insisté sur le contexte particulier de ce mouvement entre deux clubs rivaux : « En étant ancien nantais, ça m’a surpris aussi de le voir signer. Je ne l’imaginais pas du tout avec ce maillot rouge et noir ».

Au-delà de la surprise, l’ancien joueur du FC Nantes a surtout tenu à rappeler que ce type de choix appartient pleinement aux joueurs : chacun suit sa trajectoire, ses opportunités et ses convictions dans un football moderne où les passerelles entre clubs rivaux sont devenues fréquentes.

Un discours mesuré… alors que son nom circule à Rennes

Mais cette prise de parole refait surface dans un contexte particulier : Adrien Thomasson est lui-même cité dans le viseur du Stade Rennais ces derniers jours. Selon plusieurs informations, le club breton s’intéresserait à son profil pour renforcer son milieu de terrain.

L’ancien joueur du FC Nantes, aujourd’hui au RC Lens, n’a jamais fermé la porte à une évolution de carrière inattendue, rappelant récemment qu’« il ne faut jamais dire jamais dans le football ».

Une position qui prend aujourd’hui un tout autre relief : après avoir été surpris par le choix de Rongier, Thomasson pourrait à son tour se retrouver confronté à la même situation que son ancien coéquipier… en rejoignant un club rival de son passé. Et les supporters nantais ne se gênent pas pour le pointer du doigt sur les réseaux sociaux.

Entre rivalités historiques, carrières en mouvement et mercato imprévisible, le cas Rongier illustre parfaitement l’évolution du football actuel. Et les déclarations de Thomasson montrent à quel point les frontières entre anciens clubs rivaux deviennent de plus en plus poreuses.