Après Baptiste Drouet, qui a tout déballé au sujet des coulisses du FC Nantes, Romain Molina va passer à confesse ce dimanche.

L’actualité autour du FC Nantes continue de prendre une tournure explosive. Après les révélations de Baptiste Drouet sur les coulisses du club, une nouvelle sortie très attendue pourrait encore faire beaucoup de bruit ce dimanche.

« On va parler des Kita et Nantes aujourd’hui »

Le journaliste indépendant Romain Molina a en effet annoncé une prise de parole consacrée au FC Nantes et à sa direction.« On va parler des Kita et Nantes aujourd’hui. » Une phrase courte, mais suffisante pour relancer toutes les spéculations autour de la gestion du club par la famille Kita, déjà régulièrement au centre des critiques et des débats depuis plusieurs saisons. Ce type d’intervention laisse présager un contenu très détaillé, souvent basé sur des éléments internes, des témoignages ou des analyses poussées des décisions prises en coulisses. Et comme souvent avec Romain Molina, le sujet promet d’être sans filtre.

Des révélations explosives de Molina

Dans un contexte déjà tendu autour du FC Nantes, ces nouvelles révélations potentielles arrivent à un moment particulièrement sensible, alors que le club doit gérer les conséquences sportives de sa saison et préparer un avenir incertain. Les supporters, eux, s’attendent déjà à de nouvelles informations sur la gestion sportive, les choix structurels ou encore les tensions internes qui pourraient exister au sein de l’organigramme nantais. Depuis plusieurs années, la direction des Kita est régulièrement scrutée, parfois critiquée, et souvent au centre de débats passionnés. Cette nouvelle prise de parole pourrait donc encore alimenter un climat déjà chargé autour du club. Reste à savoir ce que révèlera exactement le journaliste. Mais une chose est sûre : ce rendez-vous est déjà très attendu et pourrait bien faire l’effet d’une nouvelle déflagration médiatique autour du FC Nantes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)