Le RC Lens, grâce au petit Mesloub, valide la Ligue des Champions et envoie le FC Nantes en Ligue 2, les notes

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Ce vendredi, le RC Lens recevait le FC Nantes dans un match capital entre les deux équipes. Au terme d’une première période assez triste, c’est le RCL qui se montrait le plus « entreprenant », mais le FCN ne déméritait pas malgré aucun tir cadré. La deuxième période était beaucoup plus animé, et Lens parvenait même à marquer deux buts par Saïd et Sima… tous refusés. À la 76e, sur une contre-attaque, Abline aurait même pu tuer le match seul devant le but, mais il a préféré tirer du droit plutôt que servir Ganago, et sa frappe a terminé sur le poteau. Un raté rageant, étant donné que 3 minutes plus tard, le jeune Mesloub ouvrait le score pour Lens. Une délivrance pour un Racing assez morose, bien que privé de nombreux titulaires, mais qui officialise son retour en Ligue des Champions et sa 2e place. Pour Nantes, qui n’a vraiment pas à rougir, la descente en Ligue 2 est désormais officielle…

Les tops

LA DÉFENSE LENSOISE

Contrairement aux apparences, il fallait se montrer très solide car le FCN a eu des arguments pour attaquer, autant que Lens d’ailleurs (14 tirs à 15). Baidoo a notamment bien gêné Abline, et Risser a fait l’arrêt qu’il fallait sur une très dangereuse frappe de Lepenant à la 57e.

MESLOUB

Lorsque son nom était apparu sur le groupe publié par le club, beaucoup de supporters lensois rêvaient de voir le fils de Walid entrer en jeu pour offrir la Ligue des Champions à Lens. Et la prophétie s’est réalisée. Entré à la 79e pour remplacer Sima, le gamin de 16 ans n’a eu besoin que de 18 secondes top chrono pour faire mouche et ouvrir le score d’une frappe croisée imparable. Magnifique histoire !

COZZA

Il reprenait du gallon depuis quelques matchs, et il l’a encore prouvé ce soir en étant très solide face au côté droit de Lens avec Sima et Fofana, qui ont réellement peiné à exister.

GUILBERT

Aligné côté gauche, les attaques nantaises sont souvent parties de son côté, mais cela n’était pas assez suffisant pour inquiéter la défense lensoise.

Les flops

FOFANA

Aligné à droite de l’attaque, il n’a jamais rien apporté quand il était en possession du ballon, si ce n’est des dribbles… et rien d’autre. Son début de match avait plutôt été bon mais Cozza a su se montrer solide. Il est logiquement sorti à la mi-temps pour l’entrée de Florian Sotoca.

ÉDOUARD

Mais où est donc passé le Odsonne Édouard qui était si précieux sur le front de l’attaque ? Sans idées ce soir, à l’image de ses coéquipiers devant. Il a eu un mal fou à peser dos au jeu et s’est montré inoffensif, avant sa sortie pour l’entrée de Ruben Aguilar (59e).

SAÏD

Dans la lignée de ses derniers matchs, il a été tout aussi transparent. À part une très belle frappe d’entrée, son but aurait pu sauver (un peu) sa prestation, mais Sima était malheureusement hors-jeu. Remplacé à la 79e pour l’entrée de Bermont, qui manque le ballon du 2-0 à la 86e.

GANAGO

En forme sur ses derniers matchs, il a tenté de peser sur la défense lensoise, mais aucun de ses trois tirs n’a été cadré. Il aurait cependant pu ouvrir le score si Abline avait choisi de le servir au lieu de frapper…

ABLINE

Loin d’être inintéressant, il a tout de même croqué pas mal d’occasions, et a dû se heurter à un Baidoo très solide. Mais il n’y avait personne devant lui au moment de sa chevauchée à la 76e, et il aurait mieux fait de servir Ganago sur un plateau plutôt que de tirer sur le poteau…

Les notes du match

RC Lens : Risser (6) – Ganiou (6), Baidoo (6), Sarr (6) – Sima (4), Haidara (5), Bulatovic (5), Udol (5) – Fofana (3), Édouard (3), Saïd (3).

FC Nantes : Lopes (5) – Acapandié (4), Awaziem (5), Radakovic (5), Cozza (5), Guilbert (5) – Kaba (5), Sissoko (4), Lepenant (5) – Abline (4), Ganago (3).